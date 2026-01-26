Secciones
SociedadSalud

Atención en la cocina: los utensilios más comunes que pueden afectar tu salud

Son elementos bastante usuales en la cocina que pueden resultar dañinos para la salud si no tenemos en cuenta su vida útil o los materiales en su composición.

Las tablas de cortar de plástico pueden acumular mayor suciedad que las de madera, advierte el especialista. Las tablas de cortar de plástico pueden acumular mayor suciedad que las de madera, advierte el especialista. Freepik
Hace 2 Hs

Tablas de cortar, ollas, sartenes y táperes, utensilios que seguramente encontraremos en nuestracocinay de los que hacemos uso todos los días. Pocas veces nos habremos cuestionado si existe algún peligro al utilizarlos. De acuerdo con un especialista, algunos de estos elementos pueden suponer ciertos riesgos para la salud, por lo que es fundamental tener en cuenta algunas recomendaciones para mantener la seguridad en la cocina.

Peligro en la cocina: Anmat alertó sobre un condimento contaminado

Peligro en la cocina: Anmat alertó sobre un condimento contaminado

Los utensilios de los cuales disponemos en la cocina pueden representar cierto riesgo para la salud si no tenemos en cuenta particulares advertencias en su uso. El material de los elementos, su vida útil y sus modos de empleo son factores fundamentales que debemos tomar en consideración, según el especialista Juan Bola, nutricionista dedicado a facilitar información sobre la higiene y seguridad alimentaria en redes sociales.

Los utensilios de cocina que pueden ser peligrosos para la salud

El especialista también advierte sobre errores comunes en la cocina que pueden ser peligrosos, como el uso de utensilios que podrían ser tóxicos y perjudiciales para nuestra salud. Entre aquellos elementos, debemos prestar especial cuidado a las tablas de cortar, ollas, sartenes, plásticos y táperes.

Tablas de cortar

Aunque es una creencia extendida que las tablas de plástico son más higiénicas que las de madera, Bola desmiente este mito en uno de sus posts. Según indica, “una ranura en una tabla de cortar de plástico se cerrará alrededor de la suciedad. Así, al lavar la tabla, no se garantiza que se elimine toda la suciedad. En cambio, una tabla de madera se abre durante la limpieza con el calor. De esta forma, puedes estar seguro de que lo sacarás todo de la ranura. Además, el tanino de la madera ayuda a deshacerse de una gran parte de las bacterias”, explicó el nutricionista en Instagram.

Ollas y cazuelas

En lo que respecta a las ollas y cazuelas, Bola recomienda reemplazarlas cada dos años y evitar el uso de utensilios de aluminio. Las cazuelas de aluminio demasiado desgastadas o antiguas  son poco seguras debido a que este metal puede acumularse en el organismo a través de los alimentos, lo que puede provocar problemas de salud serios con el tiempo. Asimismo, cualquier olla o cazuela que presente daños como golpes, deformaciones u óxido debe ser reemplazada, ya que estos defectos pueden ser peligrosos.

Las ollas dben cambiarse cada dos años, advierte el especialista. Las ollas dben cambiarse cada dos años, advierte el especialista.

Sartenes

Sobre las sartenes, Bola advierte en sus vídeos que los sartenes antiadherentes, como los de teflón, pueden liberar sustancias químicas nocivas cuando se calientan a temperaturas superiores a los 260º. Estos materiales pueden descomponerse y liberar gases tóxicos. Por lo tanto, recomienda usar sartenes de hierro, acero inoxidable o titanio, que son opciones más seguras.

Plásticos

En cuanto a los utensilios de cocina hechos de silicona o plástico, Bola señala que, al igual que las tablas, las cucharas y espátulas de plástico pueden liberar microplásticos cuando están desgastadas o dañadas. Por eso, sugiere optar por utensilios de madera, que, con el cuidado adecuado, son una opción más segura para la salud.

Táperes

Finalmente, sobre los táperes, Bola subraya que los de plástico no deben usarse para calentar alimentos en el microondas. Calentarlos puede liberar microplásticos y otras sustancias nocivas. En su lugar, aconseja utilizar táperes de cristal, que son más duraderos y no transfieren sustancias tóxicas a los alimentos. Los táperes de cristal suelen tener una vida útil más prolongada que los de plástico, ofreciendo una opción más saludable y duradera para el almacenamiento de alimentos.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Sos víctima de manipulación? Estos cinco pasos te ayudan a poner límites

¿Sos víctima de manipulación? Estos cinco pasos te ayudan a poner límites

El color que nunca debés usar en una entrevista laboral, según expertos en recursos humanos

El color que nunca debés usar en una entrevista laboral, según expertos en recursos humanos

Cuáles son las cuatro bebidas alcohólicas con menos calorías para cuidar tu peso

Cuáles son las cuatro bebidas alcohólicas con menos calorías para cuidar tu peso

No más productos industrializados: cómo hacer tus propias fajitas caseras

No más productos industrializados: cómo hacer tus propias fajitas caseras

Por qué caminar hacia atrás es la nueva tendencia saludable y cómo practicarla

Por qué caminar hacia atrás es la nueva tendencia saludable y cómo practicarla

Lo más popular
Efecto colcha corta: blindaron la frontera y el narcotráfico se mudó a otras provincias del NOA
1

Efecto "colcha corta": blindaron la frontera y el narcotráfico se mudó a otras provincias del NOA

La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico
2

La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico

Osvaldo Jaldo quiere habilitar el instituto para menores en el penal de Benjamín Paz
3

Osvaldo Jaldo quiere habilitar el instituto para menores en el penal de Benjamín Paz

Confirman que el Mercado del Norte se reinaugurará en junio con sus tres plantas a pleno
4

Confirman que el Mercado del Norte se reinaugurará en junio con sus tres plantas a pleno

El boom de las flores: el gramo de marihuana premium ya cuesta más que la cocaína en los barrios
5

El boom de las "flores": el gramo de marihuana premium ya cuesta más que la cocaína en los barrios

Home exchange, viajar sin pagar alojamiento: “No es para todo el mundo”
6

Home exchange, viajar sin pagar alojamiento: “No es para todo el mundo”

Más Noticias
¿Ojo por ojo?: autoridades australianas anunciaron que sacrificarán a 10 dingos a causa de la muerte de una turista

¿Ojo por ojo?: autoridades australianas anunciaron que sacrificarán a 10 dingos a causa de la muerte de una turista

Lo que deben evitar los signos del horóscopo chino para estar en armonía este lunes, según Ludovica Squirru

Lo que deben evitar los signos del horóscopo chino para estar en armonía este lunes, según Ludovica Squirru

Calor extremo y tormentas: 13 provincias están bajo alerta naranja y amarilla

Calor extremo y tormentas: 13 provincias están bajo alerta naranja y amarilla

Magis TV fuera de servicio: por qué Xuper TV no es una opción segura y qué alternativas existen

Magis TV fuera de servicio: por qué Xuper TV no es una opción segura y qué alternativas existen

El reemplazo de la freidora de aire: ¿cuál es el nuevo electrodoméstico multifunción?

El reemplazo de la freidora de aire: ¿cuál es el nuevo electrodoméstico multifunción?

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Esto dice la psicología de las personas que no se maquillan

Esto dice la psicología de las personas que no se maquillan

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Comentarios