Atención en la cocina: los utensilios más comunes que pueden afectar tu salud

Aunque es una creencia extendida que las tablas de plástico son más higiénicas que las de madera, Bola desmiente este mito en uno de sus posts. Según indica, “una ranura en una tabla de cortar de plástico se cerrará alrededor de la suciedad. Así, al lavar la tabla, no se garantiza que se elimine toda la suciedad. En cambio, una tabla de madera se abre durante la limpieza con el calor. De esta forma, puedes estar seguro de que lo sacarás todo de la ranura. Además, el tanino de la madera ayuda a deshacerse de una gran parte de las bacterias”, explicó el nutricionista en Instagram.