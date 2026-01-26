Atención en la cocina: los utensilios más comunes que pueden afectar tu salud

Tablas de cortar, ollas, sartenes y táperes, utensilios que seguramente encontraremos en nuestracocinay de los que hacemos uso todos los días. Pocas veces nos habremos cuestionado si existe algún peligro al utilizarlos. De acuerdo con un especialista, algunos de estos elementos pueden suponer ciertos riesgos para la salud, por lo que es fundamental tener en cuenta algunas recomendaciones para mantener la seguridad en la cocina.
Los utensilios de los cuales disponemos en la cocina pueden representar cierto riesgo para la salud si no tenemos en cuenta particulares advertencias en su uso. El material de los elementos, su vida útil y sus modos de empleo son factores fundamentales que debemos tomar en consideración, según el especialista Juan Bola, nutricionista dedicado a facilitar información sobre la higiene y seguridad alimentaria en redes sociales.
Los utensilios de cocina que pueden ser peligrosos para la salud
El especialista también advierte sobre errores comunes en la cocina que pueden ser peligrosos, como el uso de utensilios que podrían ser tóxicos y perjudiciales para nuestra salud. Entre aquellos elementos, debemos prestar especial cuidado a las tablas de cortar, ollas, sartenes, plásticos y táperes.
Tablas de cortar
Aunque es una creencia extendida que las tablas de plástico son más higiénicas que las de madera, Bola desmiente este mito en uno de sus posts. Según indica, “una ranura en una tabla de cortar de plástico se cerrará alrededor de la suciedad. Así, al lavar la tabla, no se garantiza que se elimine toda la suciedad. En cambio, una tabla de madera se abre durante la limpieza con el calor. De esta forma, puedes estar seguro de que lo sacarás todo de la ranura. Además, el tanino de la madera ayuda a deshacerse de una gran parte de las bacterias”, explicó el nutricionista en Instagram.
Ollas y cazuelas
En lo que respecta a las ollas y cazuelas, Bola recomienda reemplazarlas cada dos años y evitar el uso de utensilios de aluminio. Las cazuelas de aluminio demasiado desgastadas o antiguas son poco seguras debido a que este metal puede acumularse en el organismo a través de los alimentos, lo que puede provocar problemas de salud serios con el tiempo. Asimismo, cualquier olla o cazuela que presente daños como golpes, deformaciones u óxido debe ser reemplazada, ya que estos defectos pueden ser peligrosos.
Sartenes
Sobre las sartenes, Bola advierte en sus vídeos que los sartenes antiadherentes, como los de teflón, pueden liberar sustancias químicas nocivas cuando se calientan a temperaturas superiores a los 260º. Estos materiales pueden descomponerse y liberar gases tóxicos. Por lo tanto, recomienda usar sartenes de hierro, acero inoxidable o titanio, que son opciones más seguras.
Plásticos
En cuanto a los utensilios de cocina hechos de silicona o plástico, Bola señala que, al igual que las tablas, las cucharas y espátulas de plástico pueden liberar microplásticos cuando están desgastadas o dañadas. Por eso, sugiere optar por utensilios de madera, que, con el cuidado adecuado, son una opción más segura para la salud.
Táperes
Finalmente, sobre los táperes, Bola subraya que los de plástico no deben usarse para calentar alimentos en el microondas. Calentarlos puede liberar microplásticos y otras sustancias nocivas. En su lugar, aconseja utilizar táperes de cristal, que son más duraderos y no transfieren sustancias tóxicas a los alimentos. Los táperes de cristal suelen tener una vida útil más prolongada que los de plástico, ofreciendo una opción más saludable y duradera para el almacenamiento de alimentos.