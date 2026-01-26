Qué hacer si una compra de Temu llega mal o no es lo que pediste

Las compras online a través de plataformas internacionales se volvieron una práctica habitual en Argentina, y Temu logró posicionarse como una de las apps más elegidas por sus precios accesibles y su amplio catálogo. Sin embargo, no siempre la experiencia es perfecta: en algunos casos, los productos pueden llegar dañados, incompletos o distintos a lo que se había pedido. Frente a estos escenarios, la empresa cuenta con un sistema de protección pensado para resguardar al comprador.
Temu dispone de un programa de respaldo que cubre distintos tipos de inconvenientes, desde pedidos que no llegan hasta artículos que presentan fallas o no coinciden con la descripción publicada. Esta protección se activa cuando el usuario inicia el reclamo dentro del plazo estipulado y permite solicitar un reembolso total o parcial, según cada caso. En determinadas situaciones, la plataforma puede exigir la devolución del producto antes de autorizar el reintegro del dinero.
El monto que se devuelve no siempre es idéntico al que figura en la compra inicial, ya que se tienen en cuenta variables como impuestos, gastos de envío, promociones aplicadas o cupones de descuento. Aun así, desde la compañía aseguran que el objetivo es ofrecer una experiencia de compra segura y minimizar el impacto de los errores logísticos.
Para iniciar un reclamo, el procedimiento se realiza íntegramente desde la cuenta del usuario, sin intermediarios ni contacto directo con vendedores externos. Una vez dentro del perfil, hay que ingresar al historial de compras y seleccionar el pedido que presenta problemas. Desde allí, se habilita la opción de devolución o reembolso, donde se debe indicar el motivo y, si es necesario, adjuntar imágenes o videos que respalden la solicitud.
Luego de confirmar los datos, el sistema permite elegir cómo recibir el dinero: como saldo a favor dentro de la app o a través del medio de pago original. En los casos en que Temu solicite la devolución del artículo, la plataforma ofrece distintas alternativas de envío. La primera devolución asociada a cada pedido suele ser gratuita, y el usuario solo debe imprimir la etiqueta correspondiente y despachar el paquete.
Una vez iniciado el trámite, el estado del reclamo puede seguirse desde la misma sección de pedidos, lo que permite saber en qué instancia se encuentra el reembolso. Para evitar confusiones, Temu recomienda revisar previamente las condiciones y plazos del Programa de Protección de Compras, disponibles en su sitio oficial, donde se detallan las políticas vigentes para devoluciones y reintegros.