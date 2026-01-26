Secciones
SociedadActualidad

Qué hacer si una compra de Temu llega mal o no es lo que pediste

Si una compra de Temu llega dañada o no coincide con lo pedido, la plataforma ofrece un sistema de reclamos y reembolsos que permite recuperar el dinero siguiendo unos pocos pasos desde la app.

Qué hacer si una compra de Temu llega mal o no es lo que pediste Qué hacer si una compra de Temu llega mal o no es lo que pediste
Hace 1 Hs

Las compras online a través de plataformas internacionales se volvieron una práctica habitual en Argentina, y Temu logró posicionarse como una de las apps más elegidas por sus precios accesibles y su amplio catálogo. Sin embargo, no siempre la experiencia es perfecta: en algunos casos, los productos pueden llegar dañados, incompletos o distintos a lo que se había pedido. Frente a estos escenarios, la empresa cuenta con un sistema de protección pensado para resguardar al comprador.

Temu dispone de un programa de respaldo que cubre distintos tipos de inconvenientes, desde pedidos que no llegan hasta artículos que presentan fallas o no coinciden con la descripción publicada. Esta protección se activa cuando el usuario inicia el reclamo dentro del plazo estipulado y permite solicitar un reembolso total o parcial, según cada caso. En determinadas situaciones, la plataforma puede exigir la devolución del producto antes de autorizar el reintegro del dinero.

El monto que se devuelve no siempre es idéntico al que figura en la compra inicial, ya que se tienen en cuenta variables como impuestos, gastos de envío, promociones aplicadas o cupones de descuento. Aun así, desde la compañía aseguran que el objetivo es ofrecer una experiencia de compra segura y minimizar el impacto de los errores logísticos.

Para iniciar un reclamo, el procedimiento se realiza íntegramente desde la cuenta del usuario, sin intermediarios ni contacto directo con vendedores externos. Una vez dentro del perfil, hay que ingresar al historial de compras y seleccionar el pedido que presenta problemas. Desde allí, se habilita la opción de devolución o reembolso, donde se debe indicar el motivo y, si es necesario, adjuntar imágenes o videos que respalden la solicitud.

Luego de confirmar los datos, el sistema permite elegir cómo recibir el dinero: como saldo a favor dentro de la app o a través del medio de pago original. En los casos en que Temu solicite la devolución del artículo, la plataforma ofrece distintas alternativas de envío. La primera devolución asociada a cada pedido suele ser gratuita, y el usuario solo debe imprimir la etiqueta correspondiente y despachar el paquete.

Una vez iniciado el trámite, el estado del reclamo puede seguirse desde la misma sección de pedidos, lo que permite saber en qué instancia se encuentra el reembolso. Para evitar confusiones, Temu recomienda revisar previamente las condiciones y plazos del Programa de Protección de Compras, disponibles en su sitio oficial, donde se detallan las políticas vigentes para devoluciones y reintegros.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Efecto colcha corta: blindaron la frontera y el narcotráfico se mudó a otras provincias del NOA
1

Efecto "colcha corta": blindaron la frontera y el narcotráfico se mudó a otras provincias del NOA

La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico
2

La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico

Osvaldo Jaldo quiere habilitar el instituto para menores en el penal de Benjamín Paz
3

Osvaldo Jaldo quiere habilitar el instituto para menores en el penal de Benjamín Paz

Confirman que el Mercado del Norte se reinaugurará en junio con sus tres plantas a pleno
4

Confirman que el Mercado del Norte se reinaugurará en junio con sus tres plantas a pleno

El boom de las flores: el gramo de marihuana premium ya cuesta más que la cocaína en los barrios
5

El boom de las "flores": el gramo de marihuana premium ya cuesta más que la cocaína en los barrios

Home exchange, viajar sin pagar alojamiento: “No es para todo el mundo”
6

Home exchange, viajar sin pagar alojamiento: “No es para todo el mundo”

Más Noticias
Magis TV fuera de servicio: por qué Xuper TV no es una opción segura y qué alternativas existen

Magis TV fuera de servicio: por qué Xuper TV no es una opción segura y qué alternativas existen

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Así es la casa familiar de Facundo Arana y María Susini: estilo campestre con vista al lago y un refugio para animales

Así es la casa familiar de Facundo Arana y María Susini: estilo campestre con vista al lago y un refugio para animales

Agua oxigenada en el inodoro: para qué sirve usarla una vez por semana

Agua oxigenada en el inodoro: para qué sirve usarla una vez por semana

Esto dice la psicología de las personas que no se maquillan

Esto dice la psicología de las personas que no se maquillan

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Alerta naranja y amarilla: habrá tormentas severas y mucho calor en gran parte del país

Alerta naranja y amarilla: habrá tormentas severas y mucho calor en gran parte del país

Hay alerta amarilla por tormentas y calor extremo: ¿a qué provincias alcanza?

Hay alerta amarilla por tormentas y calor extremo: ¿a qué provincias alcanza?

Comentarios