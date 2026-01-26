Qué hacer si una compra de Temu llega mal o no es lo que pediste

Las compras online a través de plataformas internacionales se volvieron una práctica habitual en Argentina, y Temu logró posicionarse como una de las apps más elegidas por sus precios accesibles y su amplio catálogo. Sin embargo, no siempre la experiencia es perfecta: en algunos casos, los productos pueden llegar dañados, incompletos o distintos a lo que se había pedido. Frente a estos escenarios, la empresa cuenta con un sistema de protección pensado para resguardar al comprador.