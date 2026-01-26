Impactantes imágenes de la tormenta invernal en EE. UU.: ¿hasta cuándo seguirán las temperaturas extremas?

Impacto y duración del frío extremo en Estados Unidos

Desde Nuevo México hasta Nueva York, la población recibe ráfagas de aire potencialmente mortal que se desplazan desde las altas llanuras y las Montañas Rocosas hacia la costa este. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) prevé que las bajas temperaturas, con sensaciones térmicas inferiores a los -46 °C en el norte y bajo cero en el sureste, se mantengan hasta principios de la semana.