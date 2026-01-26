Secciones
SociedadActualidad

Impactantes imágenes de la tormenta invernal en EE. UU.: ¿hasta cuándo seguirán las temperaturas extremas?

Los expertos describen este fenómeno como “la tormenta que definirá todo el invierno”, cuyos efectos amenazan con persistir hasta principios de semana.

Un residente abrigado con varias mantas y gorros clasifica provisiones al aire libre en St. Louis Un residente abrigado con varias mantas y gorros clasifica provisiones al aire libre en St. Louis (REUTERS/Lawrence Bryant)
Hace 1 Hs

Estados Unidos enfrenta una tormenta invernal grande y severa que ya provocó condiciones climáticas “potencialmente catastróficas” en casi 30 estados. Los expertos describen este fenómeno como “la tormenta que definirá todo el invierno”, cuyos efectos amenazan con persistir hasta principios de semana.

Ola polar sin precedentes en Estados Unidos: nieve, hielo y millones de afectados

Ola polar sin precedentes en Estados Unidos: nieve, hielo y millones de afectados

Dicho evento meteorológico genera una alerta máxima debido a su magnitud y alcance territorial. Las autoridades y especialistas monitorean de cerca la evolución del clima, pues los riesgos para la población se mantienen vigentes durante los próximos días.

Impacto y duración del frío extremo en Estados Unidos

Desde Nuevo México hasta Nueva York, la población recibe ráfagas de aire potencialmente mortal que se desplazan desde las altas llanuras y las Montañas Rocosas hacia la costa este. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) prevé que las bajas temperaturas, con sensaciones térmicas inferiores a los -46 °C en el norte y bajo cero en el sureste, se mantengan hasta principios de la semana.

El NWS alertó sobre el riesgo de hipotermia y congelación para la piel expuesta, además de posibles cortes eléctricos generalizados que dejarían a los hogares sin calefacción. Asimismo, las carreteras podrían quedar bloqueadas durante días, especialmente en los estados del sur, debido a la falta de preparación para estas condiciones climáticas extremas.

Una persona camina en soledad por una calle residencial cubierta de nieve en St. Louis, Missouri Una persona camina en soledad por una calle residencial cubierta de nieve en St. Louis, Missouri (REUTERS/Lawrence Bryant)
Impactantes imágenes de la tormenta invernal en EE. UU.: ¿hasta cuándo seguirán las temperaturas extremas? REUTERS/Eric Cox
Impactantes imágenes de la tormenta invernal en EE. UU.: ¿hasta cuándo seguirán las temperaturas extremas? REUTERS/Eric Cox
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Efecto colcha corta: blindaron la frontera y el narcotráfico se mudó a otras provincias del NOA
1

Efecto "colcha corta": blindaron la frontera y el narcotráfico se mudó a otras provincias del NOA

La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico
2

La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico

Osvaldo Jaldo quiere habilitar el instituto para menores en el penal de Benjamín Paz
3

Osvaldo Jaldo quiere habilitar el instituto para menores en el penal de Benjamín Paz

Confirman que el Mercado del Norte se reinaugurará en junio con sus tres plantas a pleno
4

Confirman que el Mercado del Norte se reinaugurará en junio con sus tres plantas a pleno

El boom de las flores: el gramo de marihuana premium ya cuesta más que la cocaína en los barrios
5

El boom de las "flores": el gramo de marihuana premium ya cuesta más que la cocaína en los barrios

Home exchange, viajar sin pagar alojamiento: “No es para todo el mundo”
6

Home exchange, viajar sin pagar alojamiento: “No es para todo el mundo”

Más Noticias
Magis TV fuera de servicio: por qué Xuper TV no es una opción segura y qué alternativas existen

Magis TV fuera de servicio: por qué Xuper TV no es una opción segura y qué alternativas existen

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Así es la casa familiar de Facundo Arana y María Susini: estilo campestre con vista al lago y un refugio para animales

Así es la casa familiar de Facundo Arana y María Susini: estilo campestre con vista al lago y un refugio para animales

Agua oxigenada en el inodoro: para qué sirve usarla una vez por semana

Agua oxigenada en el inodoro: para qué sirve usarla una vez por semana

Esto dice la psicología de las personas que no se maquillan

Esto dice la psicología de las personas que no se maquillan

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Alerta naranja y amarilla: habrá tormentas severas y mucho calor en gran parte del país

Alerta naranja y amarilla: habrá tormentas severas y mucho calor en gran parte del país

Hay alerta amarilla por tormentas y calor extremo: ¿a qué provincias alcanza?

Hay alerta amarilla por tormentas y calor extremo: ¿a qué provincias alcanza?

Comentarios