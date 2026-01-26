Impactantes imágenes de la tormenta invernal en EE. UU.: ¿hasta cuándo seguirán las temperaturas extremas?

Estados Unidos enfrenta una tormenta invernal grande y severa que ya provocó condiciones climáticas “potencialmente catastróficas” en casi 30 estados. Los expertos describen este fenómeno como “la tormenta que definirá todo el invierno”, cuyos efectos amenazan con persistir hasta principios de semana.
Dicho evento meteorológico genera una alerta máxima debido a su magnitud y alcance territorial. Las autoridades y especialistas monitorean de cerca la evolución del clima, pues los riesgos para la población se mantienen vigentes durante los próximos días.
Impacto y duración del frío extremo en Estados Unidos
Desde Nuevo México hasta Nueva York, la población recibe ráfagas de aire potencialmente mortal que se desplazan desde las altas llanuras y las Montañas Rocosas hacia la costa este. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) prevé que las bajas temperaturas, con sensaciones térmicas inferiores a los -46 °C en el norte y bajo cero en el sureste, se mantengan hasta principios de la semana.
El NWS alertó sobre el riesgo de hipotermia y congelación para la piel expuesta, además de posibles cortes eléctricos generalizados que dejarían a los hogares sin calefacción. Asimismo, las carreteras podrían quedar bloqueadas durante días, especialmente en los estados del sur, debido a la falta de preparación para estas condiciones climáticas extremas.