Ola polar sin precedentes en Estados Unidos: nieve, hielo y millones de afectados
El fenómeno climático ya golpeó al sudoeste y al centro del país y este domingo llegó con fuerza a Nueva York. Más de 30 estados están en alerta por frío extremo, nieve y hielo. Se cancelaron miles de vuelos y millones de personas están afectadas.
La tormenta de nieve y hielo avanza sobre Estados Unidos y mantiene en alerta a gran parte del país. Tras impactar en las regiones sudoeste y central, el sistema invernal llegó este domingo 25 de enero a Nueva York, donde se registran temperaturas extremas, acumulación de nieve y complicaciones en el transporte y los servicios.
Según estimaciones oficiales, más de 30 estados se encuentran bajo advertencias meteorológicas y hasta 240 millones de personas podrían verse afectadas por el evento climático, considerado uno de los más severos de los últimos años.
Millones de personas sin electricidad
De acuerdo con el sitio especializado Poweroutage.us, que monitorea a las compañías de servicios públicos, durante la tarde del domingo más de un millón de hogares permanecían sin suministro eléctrico en todo Estados Unidos.
Los estados más afectados eran Tennessee, con más de 300 mil usuarios sin luz, seguido por Mississippi y Louisiana, donde las tormentas de hielo provocaron la caída de postes y severos daños en la infraestructura eléctrica.
Frío extremo y muertes en Nueva York
La ciudad de Nueva York confirmó al menos cinco muertes durante el fin de semana, en un contexto de temperaturas peligrosamente bajas. El alcalde Zohran Mamdani advirtió sobre los riesgos del frío extremo y remarcó la vulnerabilidad de los sectores más expuestos, aunque aclaró que todavía no se confirmaron las causas de los fallecimientos.
Las autoridades locales activaron operativos de emergencia, refugios y alertas para enfrentar lo que definieron como un episodio climático inédito en los últimos años.
Un “asedio ártico” según la gobernadora
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, calificó el fenómeno como un verdadero “asedio ártico” y advirtió que lo que se está viendo “es solo el principio”. En el norte del estado se registraron temperaturas extremas, con marcas de hasta 49 grados bajo cero en algunas localidades.
Hochul anticipó acumulaciones de nieve de entre 20 y 45 centímetros en amplias zonas del estado, incluyendo el valle Mohawk, Finger Lakes y sectores cercanos a la ciudad de Nueva York y Long Island.
Vuelos cancelados y caos aéreo
El impacto de la tormenta se refleja con fuerza en el sistema aéreo. Solo en el aeropuerto de Miami se cancelaron más de 90 vuelos, mientras que otros cientos registraron demoras. En Fort Lauderdale-Hollywood, la cifra de cancelaciones también superó el centenar.
En Washington, el aeropuerto nacional Ronald Reagan canceló todos sus vuelos previstos para este domingo, mientras que el aeropuerto internacional Dulles mantuvo operaciones mínimas con fuertes restricciones.
En total, las aerolíneas ya cancelaron más de 14 mil vuelos en todo el país desde el inicio del fenómeno.
Pronóstico: continúa la nieve y el frío extremo
El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (National Weather Service) advirtió que la tormenta continuará hasta el lunes, con fuertes nevadas, lluvia helada y aguanieve desde las Montañas Rocosas del Sur hasta Nueva Inglaterra.
Además, se espera que una masa de aire extremadamente frío prolongue los efectos del fenómeno durante la próxima semana, afectando los viajes, la infraestructura y los servicios básicos. En los estados del Golfo, incluso, no se descartan tormentas severas con ráfagas intensas y posibles tornados.
Estados más afectados por hielo y nieve
Entre los estados con mayor acumulación de hielo y nieve se destacan Tennessee, Mississippi y Louisiana, mientras que el sistema avanza hacia el noreste, con especial impacto previsto en el valle de Ohio y la región de Nueva Inglaterra.
Las autoridades recomiendan evitar traslados innecesarios, extremar precauciones y seguir las alertas oficiales ante un escenario climático que seguirá siendo crítico en las próximas horas.