La Anmat prohibió protectores solares, cosméticos, productos capilares y artículos de limpieza

Las variantes involucradas abarcan desde “pasta dental de menta y salvia blanca” hasta “eau de parfum”, pasando por geles, bálsamos, emulsiones y cremas faciales. En total, se trata de 34 artículos de esas marcas sobre los que el organismo prohibió el uso, la comercialización, la publicidad, la publicación en plataformas de venta online y la distribución, con el objetivo de “proteger a eventuales usuarios de los efectos derivados del uso de los productos involucrados”. Según se indicó, son productos ilegítimos, no inscriptos ante la Anmat, para los que se desconoce el establecimiento elaborador y, en consecuencia, no es posible garantizar su eficacia, seguridad ni la utilización de ingredientes permitidos por la normativa vigente.