Fuerte respaldo de EEUU a Milei: elogios a su liderazgo y defensa del acuerdo financiero con Argentina
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, destacó la evolución política, defendió el swap de monedas entre ambos países y afirmó que Argentina se convirtió en un eje central de la estrategia estadounidense en América Latina.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, volvió a expresar un contundente respaldo al presidente argentino Javier Milei y a la relación estratégica entre ambos países. En una entrevista con La Derecha Diario/RAV Español, el funcionario afirmó que el mandatario argentino “está pasando de ser un gran pensador a convertirse en un político de gran nivel”, al tiempo que defendió el acuerdo de swap de monedas alcanzado entre Washington y Buenos Aires.
Durante la entrevista, Bessent destacó el rol directo del presidente estadounidense Donald Trump en ese entendimiento financiero. Según explicó, fue Trump quien “demostró liderazgo” y decidió respaldar a Milei en un contexto de “cierta turbulencia en el mercado”, que el funcionario atribuyó a maniobras del kirchnerismo orientadas a incidir en el resultado electoral. “Estaba muy claro que los kirchneristas estaban intentando provocar una alteración en el mercado para afectar la elección”, sostuvo.
En ese marco, Bessent remarcó que el swap fue beneficioso para ambas partes. “Terminamos ganando dinero con la transacción”, afirmó, y rechazó las críticas que señalaban que Estados Unidos había transferido fondos sin retorno. “Todos decían: ‘Oh, le están dando a los argentinos los 20.000 millones de dólares’. No, no, no hicimos eso. Eso fue un préstamo”, explicó. En ese sentido, detalló que Argentina ya devolvió U$S2.500 millones y que Estados Unidos obtuvo una retribución financiera, lo que definió como “un gran acuerdo para todos”.
El funcionario subrayó además el impacto político y social del liderazgo de Milei. A su criterio, el Presidente logró captar el apoyo de un nuevo segmento del electorado, integrado principalmente por jóvenes y por los sectores más vulnerables, quienes -según señaló- “son quienes más sufrieron bajo el kirchnerismo, bajo el peronismo”. Ese respaldo, evaluó, podría consolidar una base política sólida y en crecimiento que le permitiría sostenerse en el poder durante los próximos años.
Bessent también hizo referencia al giro regional impulsado desde Buenos Aires, al afirmar que Argentina se transformó en “el eje central de la estrategia estadounidense en América Latina”. En ese contexto, enumeró posibles alineamientos regionales: “Argentina dio un giro y ahora Paraguay, Chile, Bolivia, creo que Colombia también dará un giro. Veremos qué ocurre en Brasil”, dijo, y aseguró que la Casa Blanca busca “recuperar a nuestros grandes aliados latinoamericanos dentro de nuestra esfera de influencia”.
En el plano económico, el secretario del Tesoro reveló que “una de las mayores compañías mineras del mundo” analiza una inversión de entre 10.000 y 12.000 millones de dólares en el país, algo que consideró imposible bajo “el robo y la corrupción del gobierno de los Kirchner”. Por ese motivo, afirmó que Argentina “es ahora su principal destino de inversión”.
No es la primera vez que Bessent elogia públicamente a Milei. Meses atrás, durante la gala del Atlantic Council, el funcionario ya había destacado su gestión. En esa ocasión, el presidente argentino recibió el premio “Ciudadano Global 2025” y Bessent afirmó: “Gracias a su liderazgo visionario, el mundo comienza a ver a Argentina con nuevos ojos”.
En su discurso, recordó el punto de partida económico del país. “La economía de Argentina estaba hecha trizas. Décadas de mala gestión habían llevado a una inflación descontrolada, alto desempleo, incumplimientos de deuda e impresión irresponsable de dinero”, señaló. Y resaltó las reformas impulsadas por el actual Gobierno: “El presidente Milei ha transformado Argentina para mejor. En lugar de una burocracia corrupta y derrochadora, la administración de Milei ha construido un Gobierno austero y eficiente que busca salvaguardar la propiedad, la libertad y la libre empresa de su pueblo”.
Finalmente, en el plano fiscal, Bessent evoció una de las frases más repetidas por el mandatario argentino: “El equilibrio financiero es una piedra angular del crecimiento”. En esa línea, destacó que Milei presentó un plan para alcanzar un superávit fiscal por tercer año consecutivo, consolidando -según su visión- un cambio de rumbo estructural en la economía argentina.