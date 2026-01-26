Fuerte respaldo de EEUU a Milei: elogios a su liderazgo y defensa del acuerdo financiero con Argentina

En ese marco, Bessent remarcó que el swap fue beneficioso para ambas partes. “Terminamos ganando dinero con la transacción”, afirmó, y rechazó las críticas que señalaban que Estados Unidos había transferido fondos sin retorno. “Todos decían: ‘Oh, le están dando a los argentinos los 20.000 millones de dólares’. No, no, no hicimos eso. Eso fue un préstamo”, explicó. En ese sentido, detalló que Argentina ya devolvió U$S2.500 millones y que Estados Unidos obtuvo una retribución financiera, lo que definió como “un gran acuerdo para todos”.