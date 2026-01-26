Según un sondeo, más de la mitad de los argentinos no cree en la inflación que mide el Indec

El clima social en la Argentina encuentra una paradoja: la imagen del presidente Javier Milei crece, pese a que un 74,7% de los que participaron en el sondeo realizado por Zentrix Consultora afirma que su salario está perdiendo contra la inflación, un indicador de malestar económico extendido en la vida cotidiana. En ese contraste aparece una clave política: parte del electorado parece diferenciar el golpe en el bolsillo de la evaluación de la conducción y empieza a ubicar el problema en factores más estructurales del modelo económico y laboral, puntualiza el Monitoreo de Opinión Pública (MOP) al que accedió LA GACETA. Esa lectura se conecta con lo que ya se venía registrando en noviembre, tras las elecciones legislativas que fortalecieron a la gestión de La Libertad Avanza: un 55% se manifestó a favor de avanzar con una reforma laboral, señalando que, incluso con ingresos deteriorados, existe una base social dispuesta a acompañar cambios de reglas si cree que pueden mejorar el funcionamiento del empleo y la economía.