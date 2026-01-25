Secciones
Seguridad

Santiago del Estero: un joven se enojó con un amigo porque se sacó una foto con su novia y lo apuñaló

El violento episodio ocurrió afuera de la casa del agresor.

Santiago del Estero: un joven se enojó con un amigo porque se sacó una foto con su novia y lo apuñaló
Hace 2 Hs

La Policía de Santiago del Estero detuvo a un hombre que apuñaló a su amigo por haber publicado una foto junto a su novia en las redes sociales.

Según informó Nueva Diario Web, el agresor, identificado como Mansilla, estando a bordo de su moto, arribó a la casa de la víctima y lo invitó a que fuera a su vivienda.

Cuando llegaron a la casa del atacante, se quedaron hablando en la vereda y comenzó una disputa entre ambos en la calle.

Mansilla increpó a su amigo por haberse sacado una foto con su novia que luego publicó en las redes sociales. El conflicto escaló rápidamente, y empezaron una violenta pelea a golpes de puño.

En ese momento, el agresor sacó un arma blanca e hirió gravemente a Toloza, apuñalándolo en la espalda y la cabeza. Tras el brutal ataque, Mansilla se dio a la fuga.

La víctima logró llegar caminando a su casa y pidió ayuda a su familia, que lo trasladó de urgencia al hospital Regional al verlo ensangrentado.

Personal de la Comisaría Comunitaria N°11 intervino en el lugar y entrevistó al hombre que estaba herido. Explicó que la razón del conflicto, inicialmente fue que Mansilla lo acusaba de robarle una billetera, pero que el motivo real del enojo era la foto con su novia.

La causa, caratulada como lesiones leves, avanza para determinar las circunstancias del violento hecho.

Temas Santiago del Estero
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia
1

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Recuerdos fotográficos: así fue creciendo el Monumental de 25 de Mayo y Chile
2

Recuerdos fotográficos: así fue creciendo el "Monumental" de 25 de Mayo y Chile

La lluvia le da un respiro a Tucumán: cómo estará el tiempo este domingo en la provincia
3

La lluvia le da un respiro a Tucumán: cómo estará el tiempo este domingo en la provincia

Homicidios con trasfondo narco que dieron y dan que hablar en Tucumán
4

Homicidios con trasfondo narco que dieron y dan que hablar en Tucumán

Revelan nuevos datos sobre el estado de Michael Schumacher: No está postrado en cama”
5

Revelan nuevos datos sobre el estado de Michael Schumacher: "No está postrado en cama”

Se modificó el cronograma de pagos de febrero para jubilados
6

Se modificó el cronograma de pagos de febrero para jubilados

Más Noticias
Se modificó el cronograma de pagos de febrero para jubilados

Se modificó el cronograma de pagos de febrero para jubilados

Revelan nuevos datos sobre el estado de Michael Schumacher: No está postrado en cama”

Revelan nuevos datos sobre el estado de Michael Schumacher: "No está postrado en cama”

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Murió un intendente de La Pampa cuando viajaba hacia la Costa Atlántica: tenía 44 años y era veterinario

Murió un intendente de La Pampa cuando viajaba hacia la Costa Atlántica: tenía 44 años y era veterinario

La lluvia le da un respiro a Tucumán: cómo estará el tiempo este domingo en la provincia

La lluvia le da un respiro a Tucumán: cómo estará el tiempo este domingo en la provincia

Clima extremo: rigen alertas naranja y amarilla por tormentas y calor en 17 provincias

Clima extremo: rigen alertas naranja y amarilla por tormentas y calor en 17 provincias

Homicidios con trasfondo narco que dieron y dan que hablar en Tucumán

Homicidios con trasfondo narco que dieron y dan que hablar en Tucumán

¿Por qué cuesta esclarecer los crímenes narcos en Tucumán?

¿Por qué cuesta esclarecer los crímenes narcos en Tucumán?

Comentarios