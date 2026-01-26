Del sótano a la pantalla: cómo Calabozos y Dragones volvió a ganar jugadores en Tucumán

¿Qué es D&D?

Creado en 1974, Dungeons & Dragons es el juego de rol más popular del mundo. A diferencia de los videojuegos o los juegos de mesa tradicionales, no hay un tablero fijo ni un final predeterminado. Un jugador asume el rol de Dungeon Master -el director del juego-, y se encarga de crear el mundo, los personajes secundarios y las situaciones, mientras que el resto interpreta los personajes que toman decisiones y construyen la historia.