El tiktoker más famoso del mundo vendió su imagen por U$S 975 millones

Autorizó el uso de su imagen para crear un gemelo digital con IA y proyectan ingresos anuales por U$S 4.000 millones.

Hace 1 Hs

Khaby Lame, el creador de contenido más seguido de TikTok, dio un paso clave en su transformación de influencer a activo global del negocio digital. La empresa estadounidense Rich Sparkle Holdings concretó la compra de Step Distinctive Limited, la firma que gestiona su marca, por USD 975 millones, en una de las operaciones más resonantes de la economía de los creadores.

El acuerdo incorporó al tiktoker senegalés-italiano al portafolio de una compañía que cotiza en Estados Unidos y que busca construir un modelo de monetización global basado en grandes audiencias, comercio electrónico y tecnología aplicada al entretenimiento.

Exprimiendo a la IA

La operación no se limitó a una adquisición societaria. Uno de los ejes centrales del contrato fue la creación de un "gemelo digital de inteligencia artificial" de Khaby Lame.

El influencer autorizó el uso de su imagen, su voz y sus patrones de comportamiento para desarrollar versiones virtuales capaces de generar contenido multilingüe, realizar transmisiones comerciales continuas y operar de forma simultánea en distintos husos horarios.

Desde Rich Sparkle explicaron que la apuesta combina el alcance global de Lame con una estructura de e-commerce ya consolidada en mercados clave como Estados Unidos, Medio Oriente y el sudeste asiático. El objetivo es integrar contenido, licencias, publicidad y ventas en vivo bajo un esquema de operación centralizada.

Los inversores proyectan que la marca Khaby Lame podría generar ingresos de hasta USD 4.000 millones anuales, impulsados por acuerdos comerciales, licencias de productos, colaboraciones con marcas internacionales y nuevas líneas de negocio vinculadas a la inteligencia artificial.

De individuo a marca

Aunque su sello distintivo es el silencio, Lame construyó un imperio digital a partir de gestos simples y reacciones universales.

Sin pronunciar una palabra, logró romper barreras culturales y lingüísticas, y acumuló más de 360 millones de seguidores en plataformas digitales, lo que lo convirtió en una de las figuras más influyentes del ecosistema digital global.

La operación confirmó una tendencia que gana peso en el mercado: los grandes creadores ya no solo producen contenido, sino que funcionan como marcas escalables, con estructuras empresariales, valuaciones millonarias y proyección a largo plazo. En ese escenario, Khaby Lame dejó de ser solo el rostro de videos virales para consolidarse como uno de los activos más valiosos de la economía digital.

