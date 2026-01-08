Secciones
Vivir frente al mar y viajar barato: por qué los voluntariados costeros son furor entre jóvenes en 2026

La plataforma Worldpackers ofrece intercambiar trabajo por alojamiento en hosteles, proyectos sociales y experiencias diversas.

EN SANTA TERESA. Hay opciones en Costa Rica, Brasil, Europa y destinos argentinos. / WORLDPACKERS EN SANTA TERESA. Hay opciones en Costa Rica, Brasil, Europa y destinos argentinos. / WORLDPACKERS
Hace 1 Hs

Vivir frente al mar, conocer gente de todo el mundo y viajar sin gastar de más ya no es solo un sueño mochilero. En 2026, los voluntariados en destinos costeros se consolidan como una de las formas favoritas de viajar entre jóvenes: unas horas de colaboración diaria a cambio de alojamiento, comidas y experiencias únicas.

Desde hostels surf en Centroamérica hasta proyectos comunitarios en Asia o propuestas más cerca de casa, la plataforma de voluntariados Worldpackers tiene una oferta cada vez más diversa, flexible y pensada para quienes buscan algo más que turismo tradicional.

LA PÁGINA. Worldpackers es una plataforma colaborativa que te conecta con anfitriones del mundo entero para viajar intercambiando tus habilidades por alojamiento. / CAPTURA DE PANTALLA LA PÁGINA. Worldpackers es una plataforma colaborativa que te conecta con anfitriones del mundo entero para viajar intercambiando tus habilidades por alojamiento. / CAPTURA DE PANTALLA

Del surf al trabajo comunitario: experiencias en el exterior

En Costa Rica, Santa Teresa aparece como uno de los destinos más buscados. Allí, un hostel ofrece alojamiento y comida a voluntarios que colaboren en recepción durante unas 30 horas semanales, con beneficios extra como clases de yoga, descuentos y días libres para disfrutar de la playa.

España también suma opciones tentadoras. En Las Palmas de Gran Canaria, un surf hostel invita a ayudar en tareas domésticas, recepción y administración, con acceso a clases de surf y yoga, lavandería incluida y la posibilidad de vivir a pasos del mar durante varias semanas.

En Brasil, Ubatuba combina playa y creatividad: el voluntariado apunta a jóvenes interesados en redes sociales, fotografía y producción audiovisual. A cambio, el alojamiento incluye eventos, excursiones y descuentos para surfear en una de las playas más icónicas del país.

Más lejos, pero igual de atractivo, Indonesia propone una experiencia con impacto social en Nusa Penida. Allí, los voluntarios colaboran en proyectos ambientales, cuidado de animales y enseñanza de idiomas, con alojamiento, comidas y bicicletas para recorrer la isla.

También Portugal y Guatemala se suman al mapa, con propuestas en hostels costeros que combinan tareas simples —cocina, limpieza o atención al huésped— con una fuerte vida comunitaria y tiempo libre para explorar.

Voluntariados con playa en Argentina

Para quienes prefieren quedarse en el país, Argentina también ofrece alternativas cerca del mar y la naturaleza. En Chapadmalal, varios hostels buscan voluntarios para recepción, limpieza y jardinería, con alojamiento privado y excelente valoración de experiencias previas.

En Balneario Sauce Grande, cerca de Monte Hermoso, las tareas de mantenimiento se intercambian por estadía frente al mar. En tanto, Corrientes suma opciones en casas de familia y proyectos educativos cerca de los Esteros del Iberá, combinando naturaleza, comunidad y aprendizaje.

Las propuestas suelen ser de corto o mediano plazo —desde una semana hasta un mes—, con jornadas que no superan las 30 horas semanales y beneficios como comidas, uso de cocina, bicicletas o clases recreativas.

Los voluntariados costeros para 2026 confirman una tendencia clara entre los jóvenes: viajar más lento, gastar menos y sumar experiencias reales. No se trata solo de dormir cerca del mar, sino de integrarse, aprender habilidades nuevas y conectar con personas y lugares desde otro lugar.

En tiempos donde el viaje también es búsqueda personal, estas experiencias se posicionan como una puerta de entrada a un mundo más accesible, colaborativo y consciente.

