Cuando el interior tucumano conquistó el país entero con una pelota de vóley

La noche del 11 de mayo de 2005, la ciudad de Monteros colgó un cartel imaginario: "Cerrado por fiesta". No importaba si eras socio del club, o si jamás habías visto un partido de vóley. Esa noche, la rotonda de la Ruta 38 se vio invadida por el ruido de una caravana que tardó horas en cruzar las pocas cuadras que separan el acceso principal de la Plaza Bernabé Aráoz, donde se encuentra la sede de Social Monteros. Arriba del colectivo que estacionaba en las puertas del club, Hugo Conte, una de las máximas leyendas del deporte argentino, lloraba como un niño. A su lado Waldo Kantor se quebraba al ver la multitud que había ido a recibirlos en una (para ellos) lejana ciudad del interior profundo. Monteros se sentía el centro del universo deportivo nacional. Habían derrotado al gigante: el Bolívar de Marcelo Tinelli, en su propia casa.