Juicios jubilatorios en récord: los reclamos ante la Corte Suprema crecieron casi 500%

Vacantes y demoras estructurales

El problema se agrava por la falta de magistrados. La Corte funciona con solo tres de sus cinco miembros, y el déficit se replica en todo el fuero previsional. De los 10 juzgados de la Seguridad Social, solo tres tienen jueces titulares, y en la Cámara apenas tres de los nueve camaristas están formalmente designados.