Cuánto cobran los jubilados en febrero de 2026 con el aumento confirmado

Los jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) reciben en febrero de 2026 un nuevo aumento en sus prestaciones mensuales. Este ajuste parte de la revisión periódica de los ingresos previsionales, según la normativa vigente.
El incremento confirmado para el segundo mes del año asciende a un 2,85%. Esta cifra se establece en estricta concordancia con la inflación registrada durante diciembre, que fue del 2,8%. Es importante destacar que, para estas actualizaciones mensuales, el organismo previsional toma en consideración los porcentajes de incremento de precios con dos decimales, y así asegura un valor determinado para el ajuste de los haberes previsionales y de las prestaciones sociales.
En ese sentido, esta suba impactará directamente en el haber mínimo previsional, en el monto de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y en las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más, y otras pensiones graciables.
Adicionalmente al aumento porcentual aplicado a los haberes, los beneficiarios de Anses recibirán un bono extraordinario fijo de $70.000. Esta cifra, que ha permanecido sin modificaciones por un período superior a un año, tiene como objetivo principal complementar los ingresos de los jubilados y pensionados que perciben las prestaciones más bajas.
Como ocurre habitualmente mes a mes, las fechas de cobro para jubilaciones y pensiones se estructuran en función de la terminación del número de DNI de cada beneficiario. La Anses tiene previsto dar a conocer su calendario de pagos detallado para febrero en las próximas semanas.
Jubilación mínima
$359.254,34 + bono de $70.000= $429.254,34
Jubilación máxima: $2.417.441,64
PUAM: $287.403,47 + $70.000 = $357.403,47
Cómo se entrega el bono para jubilados en febrero de 2026
El bono extraordinario de $70.000 se acredita de forma directa y automática junto con los haberes mensuales de los beneficiarios. Su principal objetivo es asistir a quienes cobran la jubilación mínima o se encuentran dentro de las categorías de Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Para el caso de aquellos beneficiarios que perciben haberes superiores al mínimo, el bono se otorga de manera proporcional. Esta asignación está diseñada para asegurar que el monto total a cobrar, que incluye el haber previsional y el bono complementario, no supere el tope de $429.254,34. Esta medida busca establecer un piso de ingresos garantizado para los jubilados y pensionados con menores prestaciones.