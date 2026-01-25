Cuánto cobran los jubilados en febrero de 2026 con el aumento confirmado

El incremento confirmado para el segundo mes del año asciende a un 2,85%. Esta cifra se establece en estricta concordancia con la inflación registrada durante diciembre, que fue del 2,8%. Es importante destacar que, para estas actualizaciones mensuales, el organismo previsional toma en consideración los porcentajes de incremento de precios con dos decimales, y así asegura un valor determinado para el ajuste de los haberes previsionales y de las prestaciones sociales.