La infusión natural que deshincha la panza, relaja y mejora la memoria

¿Cómo se consume una infusión para que sea más efectiva? El primer paso es calentar el agua hasta un punto cercano a la ebullición, retirarla de la fuente de calor e introducir entonces la hierba o producto que sea protagonista de la operación. Entonces debe taparse y dejar reposar durante unos minutos, para que la infusión se complete y las propiedades de la bebida resultante estén intactas a la hora de ingerirla.