La infusión natural que deshincha la panza, relaja y mejora la memoria

La mayoría de las infusiones sirven para regular muchos procesos en el organismo. Algunas son aliadas para perder el exceso de grasa corporal; otras ayudan a controlar el azúcar en sangre y el colesterol malo, o fortalecen los huesos y el sistema inmunológico. No son mágicas, pero sí mejoran el día a día a quienes las utilizan de manera consciente.
¿Cómo se consume una infusión para que sea más efectiva? El primer paso es calentar el agua hasta un punto cercano a la ebullición, retirarla de la fuente de calor e introducir entonces la hierba o producto que sea protagonista de la operación. Entonces debe taparse y dejar reposar durante unos minutos, para que la infusión se complete y las propiedades de la bebida resultante estén intactas a la hora de ingerirla.
Cuál es la infusión que deshincha la panza, relaja y mejora la memoria
El caso de la infusión de salvia es sorprendente. Se trata de una planta aromática con diferentes aplicaciones medicinales y terapéuticas. Es una lamiácea originaria del sur de Europa y toda el área mediterránea.
Lo de salvia no es casual: su nombre deriva de la palabra sanar. Se usa desde siempre como tónico y tiene capacidad antioxidante, además de ser eficaz contra las infecciones; por si fuera poco, también es un ansiolítico natural. Hay más:
- Beneficioso para la digestión: deshincha el abdomen, ayuda frente a la diarrea y calma el ardor de estómago.
- Relajante: apoya a los insomnes, reactiva la memoria y la concentración.
- Para las mujeres menstruantes es un alivio en el apartado de los cólicos.
¿Qué es la salvia y cuáles son sus propiedades?
La salvia es un matorral o arbusto aromático, generalmente de entre 20 y 70 centímetros de alto, con tallos tiesos, hojas de color verde azulado y blanquecino por debajo, además de flores púrpuras o violetas.
Aunque esta planta suele crecer en ambientes secos y soleados, también se planta en huertos, parques y jardines, y florece con el calor del verano, siendo una las especies más conocidas la Salvia officinalis.
La salvia contiene flavonoides, principios amargos y aceites esenciales, siendo estos últimos donde se concentran las mejores propiedades.
Así, la salvia se conoce por sus beneficios antisépticos, antivirales, antiinflamatorios, antioxidantes, digestivos y aromatizantes.
Por ello, la salvia suele utilizarse para aliviar los trastornos digestivos, reducir el nivel de glucosa en la sangre, tratar desórdenes hormonales y reducir el dolor de picaduras de insecto.