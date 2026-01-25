Acusan a Javier Milei de violar la postura histórica sobre Malvinas

Un grupo de ex combatientes de Malvinas denunció al presidente Javier Milei por afirmar que la recuperación de las islas está atada a la voluntad de sus habitantes.
En una entrevista brindada el pasado 29 de diciembre al medio británico, The Telegraph, el presidente de la Nación dijo que nunca renunciará al reclamo “innegociable” por el territorio, pero también explicó que las Malvinas volverían a la Argentina cuando los habitantes de allí “así lo deseen”.
Luego de la entrevista, los veteranos enviaron una carta al Presidente pidiendo que se retracte y, sin respuesta por parte del mandatario, activaron la denuncia en los tribunales de Comodoro Py.
La demanda fue presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim), que agrupa a ex conscriptos de esa ciudad que participaron en el conflicto bélico.
Los platenses consideran que la postura de Milei contradice el posicionamiento histórico del país y le otorga a los isleños el derecho a la autodeterminación, un derecho del que no gozan por ser una población “inserta” tras el conflicto, según su criterio.