Boca se pone en marcha y suma su primer refuerzo del año

Del otro lado estará Deportivo Riestra, que viene de una temporada 2025 positiva y que intentará dar el golpe en La Bombonera. El conjunto dirigido por Gustavo Benítez sufrió la salida de su capitán, Milton Céliz, pero mantuvo la base y sumó incorporaciones para sostener su identidad. En la previa, el entrenador del "Malevo" fue claro sobre el plan de juego: cortar el circuito de Herrera y Paredes será una de las claves para intentar incomodar a Boca.