Secciones
DeportesFútbol

Boca se pone en marcha y suma su primer refuerzo del año

El "Xeneize" debuta este domingo en el Torneo Apertura frente a Deportivo Riestra en La Bombonera y, a horas del estreno, cerró la llegada de Ángel Romero como primera incorporación del mercado de pases.

LISTO PARA EL DEBUT. Úbeda ya tiene el equipo para el primer encuentro del 2026. LISTO PARA EL DEBUT. Úbeda ya tiene el equipo para el primer encuentro del 2026.
Hace 1 Hs

Boca comenzará este domingo su camino en el Torneo Apertura 2026 cuando reciba a Deportivo Riestra, desde las 18.30, en La Bombonera. El equipo dirigido por Claudio Úbeda buscará arrancar el certamen con el pie derecho, en medio de un mercado de pases todavía en movimiento y con la expectativa de volver a ser protagonista desde el inicio. 

Úbeda apostará por un 4-3-3, con la experiencia y jerarquía de Ander Herrera y Leandro Paredes como ejes del mediocampo, acompañados por la dinámica de Tomás Belmonte, quien se ganó un lugar por sus buenas actuaciones.

Uno de los puntos a seguir será el ataque. A la espera de reforzar el puesto de centrodelantero, Boca afrontará el debut con varias bajas por lesión. Ante ese panorama, Lucas Janson aparece como la principal alternativa para ocupar la posición de “9”, a pesar de que no es su rol natural. Será una prueba importante para un equipo que buscará funcionamiento y efectividad desde el arranque.

Boca, sin nueve para el debut: el antecedente que ilusiona a Ubeda

Boca, sin nueve para el debut: el antecedente que ilusiona a Ubeda

Del otro lado estará Deportivo Riestra, que viene de una temporada 2025 positiva y que intentará dar el golpe en La Bombonera. El conjunto dirigido por Gustavo Benítez sufrió la salida de su capitán, Milton Céliz, pero mantuvo la base y sumó incorporaciones para sostener su identidad. En la previa, el entrenador del "Malevo" fue claro sobre el plan de juego: cortar el circuito de Herrera y Paredes será una de las claves para intentar incomodar a Boca.

En paralelo al debut, la noticia fuerte del día para el mundo "Xeneize" llegó desde el mercado de pases. Boca cerró la incorporación de Ángel Romero, quien se convirtió en el primer refuerzo de la temporada. El delantero paraguayo, de 33 años, llega con el pase en su poder tras quedar libre de Corinthians y firmará un contrato por un año, con opción de renovar por una temporada más. Solo resta la firma para que el acuerdo quede oficializado.

PRIMER REFUERZO. El paraguayo es el primer refuerzo de Boca en el 2026. PRIMER REFUERZO. El paraguayo es el primer refuerzo de Boca en el 2026.

Romero arribará a Buenos Aires en las próximas horas para sumarse al plantel de Úbeda. Se trata de un viejo anhelo de Juan Román Riquelme, quien ya había intentado contratarlo en el pasado y siempre destacó sus condiciones. Su llegada le aporta experiencia y variantes ofensivas a un equipo que todavía busca potenciar ese sector del campo.

Con el debut a la vuelta de la esquina y el primer refuerzo confirmado, Boca empieza a darle forma a su 2026. El desafío inmediato será superar a Riestra y comenzar el Torneo Apertura con una victoria, mientras la dirigencia continúa trabajando para reforzar un plantel que todavía promete más movimientos antes del cierre del mercado.

Temas Buenos AiresClub Atlético Boca JuniorsJuan Román RiquelmeDeportivo RiestraProvincia de Buenos AiresClaudio ÚbedaTorneo Apertura 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Boca, sin nueve para el debut: el antecedente que ilusiona a Ubeda

Boca, sin nueve para el debut: el antecedente que ilusiona a Ubeda

Chimy Ávila y Boca: por qué un llamado de Riquelme podría cambiar su futuro en este mercado de pases

"Chimy" Ávila y Boca: por qué un llamado de Riquelme podría cambiar su futuro en este mercado de pases

Tras las observaciones de la IGJ, la AFA busca regularizar sus cuentas para mudar su sede

Tras las observaciones de la IGJ, la AFA busca regularizar sus cuentas para mudar su sede

El Comité Ejecutivo de la AFA cerró filas y avaló la gestión de Claudio Tapia

El Comité Ejecutivo de la AFA cerró filas y avaló la gestión de Claudio Tapia

Quién es Íker Zufiaurre, el juvenil de Boca que jugaría tras las bajas Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez

Quién es Íker Zufiaurre, el juvenil de Boca que jugaría tras las bajas Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez

Lo más popular
“Carlos”, el nombre que se repite en la investigación por el crimen de Érika Álvarez
1

“Carlos”, el nombre que se repite en la investigación por el crimen de Érika Álvarez

Atlético Tucumán, uno por uno: los puntajes tras la derrota ante Independiente Rivadavia
2

Atlético Tucumán, uno por uno: los puntajes tras la derrota ante Independiente Rivadavia

Investigan a un policía por la muerte de su madre
3

Investigan a un policía por la muerte de su madre

Lisandro Catalán y referentes de CREO, juntos en una recorrida en Tafí del Valle
4

Lisandro Catalán y referentes de CREO, juntos en una recorrida en Tafí del Valle

Un fin de semana con cielo parcialmente cubierto y probabilidad de lluvias en Tucumán
5

Un fin de semana con cielo parcialmente cubierto y probabilidad de lluvias en Tucumán

Dos tiempos, dos versiones y una derrota: las razones de la caída de Atlético Tucumán en Mendoza
6

Dos tiempos, dos versiones y una derrota: las razones de la caída de Atlético Tucumán en Mendoza

Más Noticias
Mirkin: “Nos encontramos con un San Martín abandonado y con muchas deudas”

Mirkin: “Nos encontramos con un San Martín abandonado y con muchas deudas”

Colace, entre el dolor por el resultado y la conformidad con el juego: El equipo quiere más

Colace, entre el dolor por el resultado y la conformidad con el juego: "El equipo quiere más"

Polémica en Mendoza: El árbitro me dijo que no podía revisar la jugada

Polémica en Mendoza: "El árbitro me dijo que no podía revisar la jugada"

¿Entró o no entro? La gran polémica en Mendoza, que hizo explotar de bronca a los jugadores de Atlético Tucumán

¿Entró o no entro? La gran polémica en Mendoza, que hizo explotar de bronca a los jugadores de Atlético Tucumán

“Carlos”, el nombre que se repite en la investigación por el crimen de Érika Álvarez

“Carlos”, el nombre que se repite en la investigación por el crimen de Érika Álvarez

Atlético Tucumán, uno por uno: los puntajes tras la derrota ante Independiente Rivadavia

Atlético Tucumán, uno por uno: los puntajes tras la derrota ante Independiente Rivadavia

Diluvio, parate y derrota: Atlético Tucumán se volvió sin nada de Mendoza

Diluvio, parate y derrota: Atlético Tucumán se volvió sin nada de Mendoza

Dos tiempos, dos versiones y una derrota: las razones de la caída de Atlético Tucumán en Mendoza

Dos tiempos, dos versiones y una derrota: las razones de la caída de Atlético Tucumán en Mendoza

Comentarios