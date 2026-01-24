Boca se pone en marcha y suma su primer refuerzo del año

Boca comenzará este domingo su camino en el Torneo Apertura 2026 cuando reciba a Deportivo Riestra, desde las 18.30, en La Bombonera. El equipo dirigido por Claudio Úbeda buscará arrancar el certamen con el pie derecho, en medio de un mercado de pases todavía en movimiento y con la expectativa de volver a ser protagonista desde el inicio.
Úbeda apostará por un 4-3-3, con la experiencia y jerarquía de Ander Herrera y Leandro Paredes como ejes del mediocampo, acompañados por la dinámica de Tomás Belmonte, quien se ganó un lugar por sus buenas actuaciones.
Uno de los puntos a seguir será el ataque. A la espera de reforzar el puesto de centrodelantero, Boca afrontará el debut con varias bajas por lesión. Ante ese panorama, Lucas Janson aparece como la principal alternativa para ocupar la posición de “9”, a pesar de que no es su rol natural. Será una prueba importante para un equipo que buscará funcionamiento y efectividad desde el arranque.
Del otro lado estará Deportivo Riestra, que viene de una temporada 2025 positiva y que intentará dar el golpe en La Bombonera. El conjunto dirigido por Gustavo Benítez sufrió la salida de su capitán, Milton Céliz, pero mantuvo la base y sumó incorporaciones para sostener su identidad. En la previa, el entrenador del "Malevo" fue claro sobre el plan de juego: cortar el circuito de Herrera y Paredes será una de las claves para intentar incomodar a Boca.
En paralelo al debut, la noticia fuerte del día para el mundo "Xeneize" llegó desde el mercado de pases. Boca cerró la incorporación de Ángel Romero, quien se convirtió en el primer refuerzo de la temporada. El delantero paraguayo, de 33 años, llega con el pase en su poder tras quedar libre de Corinthians y firmará un contrato por un año, con opción de renovar por una temporada más. Solo resta la firma para que el acuerdo quede oficializado.
Romero arribará a Buenos Aires en las próximas horas para sumarse al plantel de Úbeda. Se trata de un viejo anhelo de Juan Román Riquelme, quien ya había intentado contratarlo en el pasado y siempre destacó sus condiciones. Su llegada le aporta experiencia y variantes ofensivas a un equipo que todavía busca potenciar ese sector del campo.
Con el debut a la vuelta de la esquina y el primer refuerzo confirmado, Boca empieza a darle forma a su 2026. El desafío inmediato será superar a Riestra y comenzar el Torneo Apertura con una victoria, mientras la dirigencia continúa trabajando para reforzar un plantel que todavía promete más movimientos antes del cierre del mercado.