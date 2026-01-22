Boca, sin nueve para el debut: el antecedente que ilusiona a Ubeda

Hoy el escenario es distinto, pero el desafío guarda similitudes. Con pocas opciones naturales para el puesto, Úbeda analiza variantes que se alejan del molde clásico. Alan Velasco aparece como alternativa para moverse como falso nueve, mientras que Lucas Janson, de buen ingreso ante Olimpia, surge como otra posibilidad para completar el frente de ataque desde la movilidad y no desde la referencia fija.