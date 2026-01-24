Florencia Peña rompió el silencio después de la polémica por sus dichos sobre la fama: ¿qué dijo?

En la misma línea, profundizó sobre el contexto de época y las consecuencias que tuvo para ella esa mirada sobre su cuerpo. “Me operé cuando tenía 19 años por lo que significó para mí hacer un programa que tenía 45 puntos de rating y yo era considerada una sex symbol de la época y, como no existía la mirada feminista y el feminismo que existe hoy, estaba bien visto que la gente me tratara de tetona y que me invitaran a programas por tetona o que me trataran como la tetona de la tele. Y yo me tuve que operar por eso”, afirmó.