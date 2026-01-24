Florencia Peña rompió el silencio después de la polémica por sus dichos sobre la fama: ¿qué dijo?

Florencia Peña rompió el silencio y enfrentó las críticas que recibió tras sus recientes declaraciones sobre la fama y la exposición pública.
En diálogo con LAM (América), la actriz explicó desde dónde habla cada vez que se refiere a su vínculo con la popularidad. “Lo primero que tengo para decir es que yo soy famosa desde hace muchísimo tiempo y conviví con la fama desde lugares complejos. Yo hablo de mí, desde mi vivencia. Siempre fui muy tímida desde chiquita, tuve que trabajar con eso, tuve que entender que la consecuencia de lo que había elegido hacer era la fama”, expresó.
En ese sentido, remarcó que nunca buscó la fama como un fin en sí mismo, sino que su deseo siempre fue ser actriz. “Tuve suerte de que me pasaran cosas lindas, pero también a través de la fama me pasaron cosas muy feas que tuve que pechear. Cuando yo era muy chica, que no existían las redes, no existía Instagram, no existía Internet, yo tenía tet** muy grandes y me llamaban ‘la pechocha’ y yo no me banqué esa exposición, era muy fuerte para mí salir a la calle”, recordó.
En la misma línea, profundizó sobre el contexto de época y las consecuencias que tuvo para ella esa mirada sobre su cuerpo. “Me operé cuando tenía 19 años por lo que significó para mí hacer un programa que tenía 45 puntos de rating y yo era considerada una sex symbol de la época y, como no existía la mirada feminista y el feminismo que existe hoy, estaba bien visto que la gente me tratara de tetona y que me invitaran a programas por tetona o que me trataran como la tetona de la tele. Y yo me tuve que operar por eso”, afirmó.
Ante la consulta de Ángel De Brito sobre si en ese momento lograba dimensionar lo que estaba viviendo, la actriz fue contundente: “Obviamente que no. Yo no entendía qué era y creía que la culpable era yo. Había decidido ser actriz y sentía que esa situación me iba a poner en otro lado”.
Peña también recordó un episodio que la marcó profundamente tras salir de la clínica luego de su operación. “Lloramos un poco los dos porque era una situación que a mí me tenía muy angustiada, y prendió la radio para que yo me distraiga y había una periodista, que hoy sigue estando, que decía, ‘se operó las tet** Florencia Peña, no creo que trabaje más porque su único talento es ese’”, relató sobre un momento que compartió con su padre.
Otro de los pasajes más dolorosos de su testimonio estuvo vinculado a la filtración del video íntimo con su ex marido. “No fui cuidada para nada con ese tema e intenté llevarlo lo mejor que pude”, aseguró la actriz.
Durante la entrevista, también habló sobre la fobia social que padece y cómo impacta en su vida cotidiana. “Sufro mucho con las masas, cuando hay mucha gente. Tuve ataques de pánico cuando se acerca mucha gente y tengo que tratar de respirar y de entender que está todo bien”, explicó.
La emoción de Flor Peña
En el estudio destacaron su capacidad para dominar la escena sin que esa dificultad se haga visible, lo que llevó a Peña a emocionarse. “Tuve un papá, que ya no está, y una mamá que siempre me educaron para estar sobre la tierra, para no volar. Me acuerdo a mi papá diciendo ‘Flor, no llores acá estamos’. Nunca me voy a olvidar cuando me miraba a los ojos diciéndome ‘no hiciste nada malo, hija’. Fue hermoso eso y se lo voy a agradecer siempre”, concluyó, visiblemente conmovida.