DeportesSan Martín de Tucumán

San Martín negocia sponsors y apunta a estrenar la nueva camiseta a fines de febrero

Oscar Mirkin confirmó que el club avanza en acuerdos comerciales para la nueva indumentaria, que seguirá siendo provista por Kappa.

NUEVA PIEL. El Santo presentará la nueva camiseta a principios de febrero. NUEVA PIEL. El "Santo" presentará la nueva camiseta a principios de febrero.
Hace 2 Hs

Mientras continúa el armado del plantel y la pretemporada, San Martín también trabaja fuera de la cancha en un aspecto clave de su estructura: la nueva indumentaria oficial. El presidente del club, Oscar Mirkin, confirmó que la dirigencia se encuentra en plena negociación con distintos sponsors y que el objetivo es estrenar la nueva camiseta a fines de febrero.

“Estamos negociando con los sponsors. Incorporamos varios nuevos, aunque La Caja Popular de Ahorros sigue siendo el principal”, explicó Mirkin, quien remarcó la importancia de fortalecer el respaldo económico para acompañar el proyecto deportivo e institucional de la entidad. "Vamos a invitar también al Gobierno de la Provincia", indicó.

En cuanto a la marca que vestirá al “Santo”, el dirigente confirmó la continuidad del vínculo con Kappa. “Si todo marcha bien, la nueva camiseta se estrenará a fines de febrero. Tenemos contrato con la marca hasta junio de 2027”, señaló, dando previsibilidad a uno de los acuerdos comerciales más importantes del club.

La presentación de la nueva indumentaria se enmarca en una etapa de renovación más amplia, en la que la dirigencia busca consolidar ingresos, ordenar estructuras y acompañar con recursos el objetivo deportivo de la temporada.

