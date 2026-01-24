San Martín confirmó dos amistosos más antes del inicio del campeonato

En la recta final de la pretemporada, San Martín ya tiene definido el cierre de su preparación antes del inicio de la competencia oficial. El presidente del club, Oscar Mirkin, confirmó que el equipo disputará dos amistosos más en los próximos días, con modalidades distintas y un objetivo claro: terminar de ajustar el funcionamiento y acercar el plantel a la gente.
“Nos quedan dos partidos más. La próxima semana vamos a jugar contra Gimnasia de Jujuy a puertas cerradas”, explicó Mirkin, en referencia a un ensayo pensado exclusivamente desde lo futbolístico, sin público y con foco en el trabajo interno del cuerpo técnico.
El segundo compromiso, en cambio, tendrá un carácter más abierto. “La semana siguiente vamos a jugar contra Mitre a puertas abiertas en La Ciudadela”, confirmó el dirigente. Ese encuentro servirá como presentación ante el público del equipo que se está conformando para la temporada.
Según detalló Mirkin, la intención de la dirigencia es que el hincha pueda empezar a identificarse con este nuevo proceso. “La idea es mostrar todo lo que venimos trabajando con esta nueva gestión y que la gente pueda ver a las nuevas incorporaciones”, sostuvo.
Con el plantel en plena conformación y a la espera de cerrar los últimos refuerzos, San Martín buscará aprovechar estos amistosos para llegar al debut oficial con rodaje, funcionamiento y una base consolidada, en un año que aparece como clave en lo deportivo e institucional.