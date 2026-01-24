Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

San Martín confirmó dos amistosos más antes del inicio del campeonato

El presidente Oscar Mirkin detalló el cronograma de partidos de preparación y remarcó que el objetivo es mostrar el trabajo de la nueva gestión y a las recientes incorporaciones.

BUEN RENDIMIENTO. Salazar fue uno de los puntos altos del segundo equipo. BUEN RENDIMIENTO. Salazar fue uno de los puntos altos del segundo equipo.
Hace 2 Hs

En la recta final de la pretemporada, San Martín ya tiene definido el cierre de su preparación antes del inicio de la competencia oficial. El presidente del club, Oscar Mirkin, confirmó que el equipo disputará dos amistosos más en los próximos días, con modalidades distintas y un objetivo claro: terminar de ajustar el funcionamiento y acercar el plantel a la gente.

“Nos quedan dos partidos más. La próxima semana vamos a jugar contra Gimnasia de Jujuy a puertas cerradas”, explicó Mirkin, en referencia a un ensayo pensado exclusivamente desde lo futbolístico, sin público y con foco en el trabajo interno del cuerpo técnico.

El segundo compromiso, en cambio, tendrá un carácter más abierto. “La semana siguiente vamos a jugar contra Mitre a puertas abiertas en La Ciudadela”, confirmó el dirigente. Ese encuentro servirá como presentación ante el público del equipo que se está conformando para la temporada.

Según detalló Mirkin, la intención de la dirigencia es que el hincha pueda empezar a identificarse con este nuevo proceso. “La idea es mostrar todo lo que venimos trabajando con esta nueva gestión y que la gente pueda ver a las nuevas incorporaciones”, sostuvo.

Con el plantel en plena conformación y a la espera de cerrar los últimos refuerzos, San Martín buscará aprovechar estos amistosos para llegar al debut oficial con rodaje, funcionamiento y una base consolidada, en un año que aparece como clave en lo deportivo e institucional.

Temas Oscar Mirkin
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Carlos”, el nombre que se repite en la investigación por el crimen de Érika Álvarez
1

“Carlos”, el nombre que se repite en la investigación por el crimen de Érika Álvarez

Atlético Tucumán, uno por uno: los puntajes tras la derrota ante Independiente Rivadavia
2

Atlético Tucumán, uno por uno: los puntajes tras la derrota ante Independiente Rivadavia

Investigan a un policía por la muerte de su madre
3

Investigan a un policía por la muerte de su madre

Dos tiempos, dos versiones y una derrota: las razones de la caída de Atlético Tucumán en Mendoza
4

Dos tiempos, dos versiones y una derrota: las razones de la caída de Atlético Tucumán en Mendoza

Un fin de semana con cielo parcialmente cubierto y probabilidad de lluvias en Tucumán
5

Un fin de semana con cielo parcialmente cubierto y probabilidad de lluvias en Tucumán

Diluvio, parate y derrota: Atlético Tucumán se volvió sin nada de Mendoza
6

Diluvio, parate y derrota: Atlético Tucumán se volvió sin nada de Mendoza

Más Noticias
Colace, entre el dolor por el resultado y la conformidad con el juego: El equipo quiere más

Colace, entre el dolor por el resultado y la conformidad con el juego: "El equipo quiere más"

Polémica en Mendoza: El árbitro me dijo que no podía revisar la jugada

Polémica en Mendoza: "El árbitro me dijo que no podía revisar la jugada"

¿Entró o no entro? La gran polémica en Mendoza, que hizo explotar de bronca a los jugadores de Atlético Tucumán

¿Entró o no entro? La gran polémica en Mendoza, que hizo explotar de bronca a los jugadores de Atlético Tucumán

“Carlos”, el nombre que se repite en la investigación por el crimen de Érika Álvarez

“Carlos”, el nombre que se repite en la investigación por el crimen de Érika Álvarez

Horóscopo chino 2026: qué signos terminarán enero con buenas noticias, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino 2026: qué signos terminarán enero con buenas noticias, según Ludovica Squirru

Atlético Tucumán, uno por uno: los puntajes tras la derrota ante Independiente Rivadavia

Atlético Tucumán, uno por uno: los puntajes tras la derrota ante Independiente Rivadavia

Diluvio, parate y derrota: Atlético Tucumán se volvió sin nada de Mendoza

Diluvio, parate y derrota: Atlético Tucumán se volvió sin nada de Mendoza

Dos tiempos, dos versiones y una derrota: las razones de la caída de Atlético Tucumán en Mendoza

Dos tiempos, dos versiones y una derrota: las razones de la caída de Atlético Tucumán en Mendoza

Comentarios