Demoraron a cinco adolescentes con una réplica de arma nueve milímetros en Banda del Río Salí

Un grupo de cinco adolescentes fue demorado luego de que el Sistema de monitoreo detectara, a través de cámaras de vigilancia, una situación sospechosa en la intersección de Bolívar y Antártida, en Banda del Río Salí.
En el lugar, los agentes sorprendieron a los implicados tenían en su poder una determinada cantidad de sustancias estupefacientes. Durante el procedimiento, además, secuestraron una réplica de arma tipo 9 milímetros, sin que se adoptaran medidas privativas de libertad por tratarse de menores de edad.
El hecho ocurrió el jueves pasado alrededor de las 20.30, cuando operadores del centro de visualización advirtieron, mediante el domo de seguridad especial la presencia de un grupo de adolescentes que consumían presuntas sustancias ilegales en la vía pública. Ante la situación, se dio intervención inmediata a personal de control municipal y policial.
Al arribar al lugar, los efectivos realizaron un palpado preventivo y observaron que uno de los jóvenes descartaba un objeto con características similares a un arma de fuego, el cual fue inmediatamente asegurado. Posteriormente, parte del grupo fue trasladado a la comisaría jurisdiccional para las actuaciones correspondientes.
Desde la dependencia interviniente se informó que, al constatarse que los cinco eran menores de edad, no se adoptaron medidas de privación de libertad, procediéndose únicamente al secuestro de la réplica del arma.
El intendente de Banda del Río Salí, Gonzalo Monteros destacó la importancia del monitoreo urbano en la prevención del delito. “La tecnología aplicada a la seguridad nos permite actuar de manera rápida y preventiva. La detección temprana evita situaciones más graves y protege tanto a los vecinos como a los propios jóvenes involucrados” señaló Monteros.
El procedimiento fue comunicado a las autoridades correspondientes y se dio intervención a los responsables legales de los adolescentes, en el marco de los protocolos vigentes para este tipo de situaciones.