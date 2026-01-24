Polémica en Mendoza: "El árbitro me dijo que no podía revisar la jugada"

Uno de los últimos en subirse al colectivo fue Renzo Tesuri, capitán del "Decano" en el debut, quien dialogó con este medio luego de ayudar a uno de los utileros a cargar elementos del equipo. El volante relató de cerca lo sucedido: "Las imágenes son claras, pero como siempre decimos: esto recién arranca, somos humanos y nos podemos equivocar. Yo le pedí a Bryan (Ferreyra) que por favor la vaya a revisar y él me decía que desde arriba le habían confirmado que había sido gol. El arquero y mis compañeros me decían que no había entrado", detalló.