Extraño hallazgo: descubren una barra metálica oculta a 2.300 años luz de la Tierra

Desafíos para la astronomía moderna

El estudio descarta explicaciones habituales como ondas de choque violentas o chorros materiales veloces. Las mediciones indican una temperatura cercana a los 11.027 grados centígrados en dicha zona. La formación representa un "misterio que desafía el conocimiento actual" sobre la pérdida de masa astral. Ninguna otra partícula expuesta a radiación idéntica generó silueta similar en el espacio.