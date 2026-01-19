Secciones
Extraño hallazgo: descubren una barra metálica oculta a 2.300 años luz de la Tierra

Aquel hallazgo revela "arquitectura interna mucho más compleja" respecto a lo imaginado previamente.

Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Un equipo internacional de expertos identificó una barra compuesta por átomos en el interior de lejana concentración gaseosa. Esa estructura oculta yace a 2.300 años luz desde la Tierra. Camila Caruso reportó que aquel hallazgo revela "arquitectura interna mucho más compleja" respecto a lo imaginado previamente.

El instrumento WEAVE permitió examinar luz con resolución inédita instalada en España. Dicho dispositivo capturó la imagen completa del objeto celeste mediante un solo registro. Roger Wesson explicó cómo lograron detectar aquella "débil firma del hierro" tras décadas de estudios anteriores.

Un enigma en el corazón estelar

El componente metálico altamente ionizado cruza la estrella central recorriendo su eje principal. Este rasgo único requiere fotones muy energéticos para alcanzar aquel estado atómico particular. Investigadores afirman que el descubrimiento obliga a "repensar cómo funciona dicha nebulosa" junto a sus procesos físicos.

La masa total del elemento químico equivale apenas al catorce por ciento respecto al peso terrestre. Gran parte del material permanece todavía cautiva formando minúsculos granos polvorientos. Científicos creen que allí el residuo se destruye y libera "átomos de hierro que hasta ese momento mantenía atrapados".

Desafíos para la astronomía moderna

El estudio descarta explicaciones habituales como ondas de choque violentas o chorros materiales veloces. Las mediciones indican una temperatura cercana a los 11.027 grados centígrados en dicha zona. La formación representa un "misterio que desafía el conocimiento actual" sobre la pérdida de masa astral. Ninguna otra partícula expuesta a radiación idéntica generó silueta similar en el espacio.

Expertos aplicaron una solución ingeniosa empleando esa enana blanca central como guía de calibración. La confirmación visual surgió al comparar estos mapas de emisión con registros obtenidos por el Telescopio James Webb. Determinar el origen exacto plantea actualmente "recientes rompecabezas a resolver" según los autores del trabajo.

