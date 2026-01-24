Secciones
EN VIVO: San Martín empató sin goles en el segundo amistoso frente a Güemes

Tomás Oneto anotó el 1-0 para el "Gaucho" en el primer enfrentamiento.

Hace 3 Hs
10:57 hs

Finalizó el partido

Durante la segunda mitad, San Martin generó más ocasiones de peligro y logró complicar en reiteradas ocasiones al Güemes. Ovando generó varias jugadas de peligro y Nicolás Castro manejó la mitad de la cancha del Santo. Sin embargo, el Santo no pudo romper el cero.

10:23 hs

Arrancó el segundo tiempo

Yllana mantiene el mismo equipo para afrontar la segunda mitad.

10:17 hs

Finalizó el primer tiempo

San Martín y Güemes igualan 0-0 al término de un primer tiempo con escasas situaciones. El “Santo” intentó manejar la pelota y los tiempos del partido, aunque le faltó profundidad en los metros finales. La molestia física de Nicolás Moreno obligó a Andrés Yllana a rearmar el esquema: Ovando pasó a ser la principal referencia ofensiva y Aníbal Paz se ubicó por el sector izquierdo. Del otro lado, Güemes prácticamente no generó peligro.

09:55 hs

Cambio en San Martín

Nicolás Moreno tuvo que ser modificado debido un golpe. El jugador fue atendido por el cuerpo médico e Yllana decidió reemplazarlo. Aníbal Paz ingresó en su lugar.

09:40 hs

Arrancó el segundo partido en Güemes

Manganelli; Salazar, Peñalba, Rodríguez, Diarte; Agustín Graneros, Leonardo Monroy, Nicolás Castro, Alan Cisnero; Lautaro Ovando y Nicolás Moreno.

09:29 hs

Finalizó el primer partido

San Martín cayó frente a Güemes por 1-0. El "Santo" se mostró inconexo y sufrió un gol sobre el final que significó la derrota en Santiago del Estero. Tomás Oneto hizo el gol del "Gaucho"

09:25 hs

San Martin estuvo cerca del empate

Jorge Juárez lanzó un remate dentro del área que pasó por encima del travesaño.

09:24 hs

Gol de Güemes

Tomás Oneto abrió el marcador para los santiagueños. San Martín pierde frente al "Gaucho" por 1-0 en Santiago del Estero. 

08:53 hs

Poco y nada

Durante los primeros minutos, ninguno de los dos mostró la profundidad necesaria para quebrar la defensa del rival. Si bien San Martín intentó explotar su juego por las bandas, no pudo complicar a Finochietto. El partido va 0-0.

08:50 hs

Así es la formación del primer partido de San Martín

Darío Sand; Elías López, Nicolás Ferreyra, Ezequiel Parnisari, Nahuel Gallardo; Jorge Juárez, Santiago Briñone, Matías García; Gonzalo Rodríguez, Facundo Pons y Luciano Ferreyra.

08:48 hs

Los titulares de Güemes

Leandro Finochietto, Axel Bordón, Tomás Oneto, Emilio Lazza, Marcelo Benítez, Milton Gerez, Franco Bergés, Gianfranco Baier, Gianluca Pugliese, Thomás Amilivia, Santiago Sala

Lo que tenés que saber

El encuentro entre San Martín y Güemes se disputará en el estadio del "Gaucho". Será otra oportunidad para seguir sumando minutos y ritmo de competencia en la preparación rumbo al inicio del torneo.

