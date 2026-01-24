El Ministerio de Salud impulsa la conformación de un equipo integral para el tratamiento de la parálisis cerebral en la infancia

Por su parte, Juan José Paz, neurólogo del Hospital del Niño Jesús, destacó que uno de los ejes centrales del proyecto es basar las decisiones en la mejor evidencia científica disponible. “Buscamos dar respuestas éticas y científicas, y para eso es indispensable el trabajo en red. Hoy existen equipos altamente especializados en distintos hospitales, pero muchas veces actúan de manera fragmentada”, advirtió. En ese sentido, remarcó que la meta es articular los recursos humanos existentes y generar una red de atención coordinada que optimice el cuidado de los pacientes con parálisis cerebral.