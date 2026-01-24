Secciones
El Ministerio de Salud impulsa la conformación de un equipo integral para el tratamiento de la parálisis cerebral en la infancia

Junto a especialistas de distintas áreas, proponen la creación de un centro que realice controles sistemáticos y, además, brinde contención integral a niños y familias.

Hace 1 Hs

Avanza en la provincia la conformación de un equipo interdisciplinario especializado en el abordaje de la parálisis cerebral, una iniciativa que busca centralizar la atención, mejorar el seguimiento y brindar contención integral a niños y familias. El proyecto se inscribe dentro de los lineamientos del Ministerio de Salud Pública, que conduce Luis Medina Ruiz, y se encuentra en una etapa de desarrollo avanzada.

Patricia Villagra, coordinadora de Emergencias Pediátricas y Neonatales,  explicó que se trabajó junto a especialistas de distintas áreas con el objetivo de construir un espacio de referencia específico. “La idea es organizar un centro que permita realizar controles sistemáticos y contar con un relevamiento que nos ayude a clasificar cada situación para ofrecer respuestas acordes a las necesidades particulares de cada niño”, expresó la doctora.

El esquema prevé la participación de kinesiólogos, neurólogos, fonoaudiólogos y otros profesionales que se irán incorporando según las demandas que surjan. 

Desde el área de Rehabilitación del Hospital Eva Perón, la fonoaudióloga Elsa Romano destacó la importancia de contemplar no solo los aspectos clínicos, sino también los sociales y comunicacionales. Indicó que se trata de una patología de alta prevalencia y remarcó el valor de detectar señales tempranas desde la neonatología para intervenir.

Romano explicó que la fonoaudiología tiene un rol clave a lo largo de todo el ciclo vital; desde el acompañamiento en la alimentación del recién nacido hasta la intervención en la comunicación en la adultez. “Trabajamos con evaluaciones clínicas objetivas y subjetivas que nos permiten reunir información precisa y planificar intervenciones ajustadas a cada caso”, explicó.

Por su parte, Juan José Paz, neurólogo del Hospital del Niño Jesús, destacó que uno de los ejes centrales del proyecto es basar las decisiones en la mejor evidencia científica disponible. “Buscamos dar respuestas éticas y científicas, y para eso es indispensable el trabajo en red. Hoy existen equipos altamente especializados en distintos hospitales, pero muchas veces actúan de manera fragmentada”, advirtió. En ese sentido, remarcó que la meta es articular los recursos humanos existentes y generar una red de atención coordinada que optimice el cuidado de los pacientes con parálisis cerebral.

Temas TucumánSan Miguel de TucumánHospital Del Niño JesúsMinisterio de Salud Pública de TucumánHospital Eva PerónMinisterio de Salud PúblicaLuis Medina Ruiz
