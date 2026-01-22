Facundo Arana y María Susini se habrían separado tras casi 20 años en pareja

Facundo Arana y María Susini se habrían separaron luego de casi 20 años de relación y de formar una familia con tres hijos en común. La noticia fue confirmada en LAM (América), donde Pepe Ochoa aseguró que la pareja decidió ponerle punto final al vínculo porque “se terminó el amor”.
El tema fue presentado inicialmente a través de un enigmático en el ciclo conducido por Ángel de Brito. En ese contexto, el conductor aclaró que la ruptura no estuvo vinculada a una infidelidad y aportó algunos datos: “Él es actor y ella es modelo, tienen hijos en común”.
Pepe Ochoa amplió la información y remarcó que la separación se dio en buenos términos. “Están super juntos, se los ve cerca hoy en día. Se separaron bien. Llegaron a un acuerdo, una conciliación”, afirmó el panelista.
Según relató, la información comenzó a circular hace un tiempo y fue confirmada recientemente. “Me llegó la data hace un tiempo y la terminé de chequear la semana pasada porque a ella se la empezó a ver muy sola y lo que compartían juntos, lo dejaron de hacer”, explicó.
Ochoa también señaló que fue María Susini quien empezó a hablar del tema en su entorno cercano. “Ella se lo empezó a contar a su círculo. Dijo: ‘Me separé, se terminó el amor’. Se le terminó más a ella... Él estaba para seguir”, aseguró.
Por último, el panelista reveló los nombres de los protagonistas del enigmático y brindó más detalles sobre el presente de la expareja. “Ellos se quieren mucho e intentaron seguir adelante, pero ya no están juntos como pareja. Ahora se muestran en Mar del Plata porque no hay ningún problema, se terminó el amor”, concluyó.