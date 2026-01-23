Facundo Arana habló sobre su separación de María Susini: "Nuestras idas y vueltas"

Facundo Arana y María Susini quedaron en el centro de la escena mediática luego de que trascendiera una posible ruptura, tras diecinueve años de relación y tres hijos en común. La información fue dada a conocer en el programa LAM, que conduce Ángel de Brito por América TV.
Los rumores venían circulando desde hacía tiempo y se intensificaron a partir de las especulaciones mediáticas de los últimos años. En el ciclo televisivo, De Brito le dio la palabra a Pepe Ochoa para dar precisiones sobre su situación sentimental. El panelista sostuvo que la separación habría sido pacífica y sin conflictos. “Se quieren mucho e intentaron seguir adelante, pero hoy ya no funcionan como pareja”, afirmó al aire.
En la actualidad, Arana y Susini están de vacaciones en Mar del Plata junto a sus hijos. De acuerdo con el panelista, siguen conviviendo por motivos familiares y se muestran juntos porque no existe conflicto entre ellos. “El amor se terminó”, expresó, y agregó que Susini estaría más abierta a hablar del tema, mientras que el actor prefiere mantenerse en silencio.
Facundo Arana habló sobre su separación de María Susini después de 19 años
En diálogo con Teleshow, Facundo Arana se refirió a cómo atraviesa las versiones y las situaciones cotidianas en el ámbito familiar, y remarcó que los vaivenes forman parte de la vida diaria tanto para él como para su entorno más cercano. “Nuestras idas y vueltas, y altos y bajos, como en toda familia”, expresó el actor al naturalizar este tipo de procesos.
Al detallar sus actividades recientes, señaló al medio: “Ayer estuvimos juntos en un evento… y hoy estoy en Tandil con mis funciones…”. Con esa referencia, Arana desestimó las versiones que hablaban de un alejamiento inmediato y volvió a insistir en que los vínculos personales atraviesan distintos momentos: “Altos y bajos… como todos”.
Facundo Arana y María Susini: cuándo comenzó su relación y cuántos hijos tienen
Facundo Arana y María Susini comenzaron su relación en 2007, luego de conocerse casi por casualidad a través de amigos en común y forjar una pareja que se mantuvo durante casi dos décadas. Con el tiempo consolidaron su vínculo y se casaron el 20 de diciembre de 2012, en una ceremonia que marcó otro hito importante en su historia de amor. La pareja tiene tres hijos: India, nacida en 2008 y con 17 años actuales, y los mellizos Yaco y Moro, que llegaron al mundo en 2009 y tienen 16 años.