Secciones
EspectáculosFamosos

Facundo Arana habló sobre su separación de María Susini: "Nuestras idas y vueltas"

El actor se sinceró sobre los rumores de separación y aseguró que, como en toda familia, atraviesan idas y vueltas, al tiempo que destacó que continúan compartiendo actividades y rutinas cotidianas.

Facundo Arana y María Susini se separaron: la palabra del actor tras 19 años de relación Facundo Arana y María Susini se separaron: la palabra del actor tras 19 años de relación La Nación
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Facundo Arana y María Susini quedaron en el centro de la escena mediática luego de que trascendiera una posible ruptura, tras diecinueve años de relación y tres hijos en común. La información fue dada a conocer en el programa LAM, que conduce Ángel de Brito por América TV.

Los rumores venían circulando desde hacía tiempo y se intensificaron a partir de las especulaciones mediáticas de los últimos años. En el ciclo televisivo, De Brito le dio la palabra a Pepe Ochoa para dar precisiones sobre su situación sentimental. El panelista sostuvo que la separación habría sido pacífica y sin conflictos. “Se quieren mucho e intentaron seguir adelante, pero hoy ya no funcionan como pareja”, afirmó al aire.

Facundo Arana y María Susini se habrían separado tras casi 20 años en pareja

Facundo Arana y María Susini se habrían separado tras casi 20 años en pareja

En la actualidad, Arana y Susini están de vacaciones en Mar del Plata junto a sus hijos. De acuerdo con el panelista, siguen conviviendo por motivos familiares y se muestran juntos porque no existe conflicto entre ellos. “El amor se terminó”, expresó, y agregó que Susini estaría más abierta a hablar del tema, mientras que el actor prefiere mantenerse en silencio.

Facundo Arana habló sobre su separación de María Susini después de 19 años

En diálogo con Teleshow, Facundo Arana se refirió a cómo atraviesa las versiones y las situaciones cotidianas en el ámbito familiar, y remarcó que los vaivenes forman parte de la vida diaria tanto para él como para su entorno más cercano. “Nuestras idas y vueltas, y altos y bajos, como en toda familia”, expresó el actor al naturalizar este tipo de procesos.

Al detallar sus actividades recientes, señaló al medio: “Ayer estuvimos juntos en un evento… y hoy estoy en Tandil con mis funciones…”. Con esa referencia, Arana desestimó las versiones que hablaban de un alejamiento inmediato y volvió a insistir en que los vínculos personales atraviesan distintos momentos: “Altos y bajos… como todos”.

Facundo Arana y María Susini: cuándo comenzó su relación y cuántos hijos tienen

Facundo Arana y María Susini comenzaron su relación en 2007, luego de conocerse casi por casualidad a través de amigos en común y forjar una pareja que se mantuvo durante casi dos décadas. Con el tiempo consolidaron su vínculo y se casaron el 20 de diciembre de 2012, en una ceremonia que marcó otro hito importante en su historia de amor. La pareja tiene tres hijos: India, nacida en 2008 y con 17 años actuales, y los mellizos Yaco y Moro, que llegaron al mundo en 2009 y tienen 16 años.

Temas Facundo Arana
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Una transferencia sospechosa, la nueva pista que podría confirmar la línea narco en el crimen de Érika Álvarez
1

Una transferencia sospechosa, la nueva pista que podría confirmar la "línea narco" en el crimen de Érika Álvarez

Jaldo cerró un ciclo en la Caja Popular y nombra nuevas autoridades
2

Jaldo cerró un ciclo en la Caja Popular y nombra nuevas autoridades

Quebrachito tranqueño 2027 y la política en 2X
3

Quebrachito tranqueño 2027 y la política en 2X

Guía de precios para viajar a Tafí del Valle: alojamiento, gastronomía, paseos y regalos
4

Guía de precios para viajar a Tafí del Valle: alojamiento, gastronomía, paseos y regalos

Tucumán despide la semana con una jornada calurosa y alerta amarilla
5

Tucumán despide la semana con una jornada calurosa y alerta amarilla

Los vecinos de Felipe “El Militar” Sosa están aterrados por el caso
6

Los vecinos de Felipe “El Militar” Sosa están aterrados por el caso

Más Noticias
Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Quinta renuncia en 24 horas: deja el cargo el titular del Enargas, en medio de la reestructuración del sistema energético

Quinta renuncia en 24 horas: deja el cargo el titular del Enargas, en medio de la reestructuración del sistema energético

Una transferencia sospechosa, la nueva pista que podría confirmar la línea narco en el crimen de Érika Álvarez

Una transferencia sospechosa, la nueva pista que podría confirmar la "línea narco" en el crimen de Érika Álvarez

Alerta naranja y amarilla: habrá tormentas severas y mucho calor en gran parte del país

Alerta naranja y amarilla: habrá tormentas severas y mucho calor en gran parte del país

Horóscopo chino 2026: Ludovica Squirru anticipó qué signos que tendrán un año difícil y con algunos obstáculos

Horóscopo chino 2026: Ludovica Squirru anticipó qué signos que tendrán un año difícil y con algunos obstáculos

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

¿Qué es la Legión Extranjera? El cuerpo de élite donde se formó el presunto asesino de Érika Álvarez

¿Qué es la Legión Extranjera? El cuerpo de élite donde se formó el presunto asesino de Érika Álvarez

Comentarios