Facundo Arana habló sobre su separación de María Susini: "Nuestras idas y vueltas"

Facundo Arana y María Susini: cuándo comenzó su relación y cuántos hijos tienen

Facundo Arana y María Susini comenzaron su relación en 2007, luego de conocerse casi por casualidad a través de amigos en común y forjar una pareja que se mantuvo durante casi dos décadas. Con el tiempo consolidaron su vínculo y se casaron el 20 de diciembre de 2012, en una ceremonia que marcó otro hito importante en su historia de amor. La pareja tiene tres hijos: India, nacida en 2008 y con 17 años actuales, y los mellizos Yaco y Moro, que llegaron al mundo en 2009 y tienen 16 años.