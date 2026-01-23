Secciones
Un hombre discutió con su familia, le pegó con un palo a una joven y murió de un infarto

La pelea se desató por problemas relacionados con la propiedad de una casa. El hombre se desvaneció delante de sus familiares.

Hace 1 Hs

Un hombre murió de un infarto luego de discutir con su familia y pegarles con un palo. Según trascendió, la pelea se habría ocasionado por la disputa de la propiedad de una casa, en Buenos Aires. En medio de las agresiones, se desvaneció y quedó acostado en la vereda.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en Ramón Lista al 1400, durante la tarde de este lunes en Rafael Castillo, partido bonaerense de La Matanza, y quedó registrado en una cámara de seguridad instalada en la cuadra.

En el video se observa el momento en el que el hombre se acerca a una joven que estaba a unos metros de distancia con un palo en la mano. Después de un cruce de palabras, le pegó. Un joven se asomó para intervenir y también le dio un palazo.

Después llegó otro familiar a la escena y el hombre también intentó pegarle con el palo. En ese momento lo abordaron para sacárselo y terminó arrodillado en el suelo. Acto seguido, se descompensó y quedó tendido boca arriba en la vereda.

“Ahora se hace el que le pasó algo”, dijo un familiar mientras lo observaban. Finalmente, la joven que había llegado última se acercó a él mientras se escuchan las sirenas de los patrulleros que estaban llegando a la escena.

Según confirmaron fuentes cercanas a la familia al Nacional de Matanza, la víctima, identificada como Oscar, tenía antecedentes de salud, ya que había padecido un accidente cerebrovascular (ACV) y se había sometido a una cirugía cardíaca.

Las primeras pericias indican que el hombre murió de un infarto provocado por la tensión que atravesó durante la discusión. Ahora, las autoridades trabajan para averiguar cómo se desencadenaron los hechos y determinar con precisión la causa de la muerte. La investigación continúa.

