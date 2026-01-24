Secciones
Recorrido por las peñas: una agenda entre zambas y chacareras
Hace 5 Hs

Aparte de festivales y encuentros masivos folclóricos, hay muchas otras propuestas en Tucumán y desde las 10, cuando Nancy Pedro dicte un taller de canto popular y grupal en la Feria MAB (avenida Aconquija 862, Yerba Buena), seguida de un recital al sobre.

A partir de las 19, Leo Villagra (foto, de remera blanca) dictará una clínica en Cultura Oqulta (12 de Octubre 1.037) seguida de un concierto centrada en la improvisación y la relación entre el jazz fusión y el folclore. Junto a él estarán Víctor Agüero, Emilio Auberdiac, Augusto Agüero, Joaquín Farizano, Valerio Carrillo, Emmanuel Molina y Guido Rodríguez.

A las 20, en la explanada de la Casa Histórica, habrá un espectáculo gratuito de danzas tradicionales del NOA organizado por la Municipalidad de la Capital a cargo del ballet Sol Naciente.

Desde las 22, Caprice Guarida Cultural (Chacabuco 437) recibirá a Aleja Torne y a Silvio Rodríguez Aragón con un repertorio de música latinoamericana.

En tanto, en el circuito de peñas, La Escondida (Miguel Lillo 234) anuncia a La Juntada, Dorita Gonzales, Fernando Herrera y Matheo Pereyra, mientras que en La Casa de Yamil (España 153) estarán Los 4 Cantores del Alba y su Mariachi, Sangre Santiagueña y MP3 Folk y en El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre), Las Voces del Chúcaro, Gonzalo Medina y Cinthia Díaz. Lo de la Paliza (Laprida 181), en tanto, reservó su escenario para Nancy y Marcelo.

Para los tangueros, las opciones son la milonga Alto Taco de Cyntia y Ronald (Crisóstomo Álvarez 1236) y el recital de Mauro Mauró y Carlos Rivié en Williams (Acassuso 75, Yerba Buena), desde las 22.

