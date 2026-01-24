Recorrido por las peñas: una agenda entre zambas y chacareras

En tanto, en el circuito de peñas, La Escondida (Miguel Lillo 234) anuncia a La Juntada, Dorita Gonzales, Fernando Herrera y Matheo Pereyra, mientras que en La Casa de Yamil (España 153) estarán Los 4 Cantores del Alba y su Mariachi, Sangre Santiagueña y MP3 Folk y en El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre), Las Voces del Chúcaro, Gonzalo Medina y Cinthia Díaz. Lo de la Paliza (Laprida 181), en tanto, reservó su escenario para Nancy y Marcelo.