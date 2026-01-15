Secciones
Fin de semana rodeado de música y naturaleza con la peña folklórica de El Cadillal

El Cadillal se prepara para una noche mágica bajo las estrellas con folklore, food trucks y brisa junto al lago.

El anochecer de este sábado tendrá un espectáculo para sorprender a toda al familia. Foto: Tucumán Turismo
Hace 2 Hs

Este fin de semana, la comuna de El Cadillal tiene preparado un espectáculo fuera de lo común para recibir a cientos de visitantes. El sábado una peña folklórica en vivo tendrá lugar en las inmediaciones del lago y la entrada será libre y gratuita para todos los que quieran disfrutar de un momento cultural al aire libre y bajo la luz de las estrellas.

La “Peña en la Playa” será este sábado 17 a partir de las 22 en la playa del dique. Se presentarán los grupos musicales “Los diferentes” y “Los 4 de Tucumán”. Además, se podrá hacer la cena en el sitio, porque en los alrededores habrá food trucks con platos gastronómicos, típicos, dulces y bebidas para disfrutar de la brisa nocturna del lago.

Horarios y costos del pasaje hasta El Cadillal

La empresa El Simoqueño parte desde la plataforma 12 de la Terminal de Ómnibus de San Miguel de Tucumán y llega hasta El Cadillal. Tiene horarios fijos de lunes a viernes y también los sábados, domingos y feriados. El costo para quien queira viajar en colectivo es de $3.600 para cada tramo –$3.600 la ida y otros $3.600 para el regreso. Los horarios son los siguientes:

Lunes a viernes

- Sale de la Terminal a las 6.30, 9, 11.30, 14.30, 17 y 19.30

- Sale de El Cadillal a las 7.30, 10.30, 12.30, 16, 18.20 y 20.30

Sábados

- Sale de la Terminal a las 7, 9, 11.30, 14.30, 17 y 19

- Sale de El Cadillal a las 8, 10.15, 12.30, 16, 18 y 20

Domingos y feriados

- Sale de la Terminal a las 9, 11, 13, 15, 17 y 19

- Sale de El Cadillal a las 10, 12, 14, 16, 18 y 20

Qué hacer en El Cadillal

El Ente Tucumán Turismo compartió una serie de actividades que se podrán reailzar durante el verano en El Cadillal. Al llegar al destino te recibirá el Complejo Puerto Argentino, un espacio lleno de propuestas gastronómicas para degustar un almuerzo o una merienda con impactantes vistas al lago, negocios donde podrás comprar artesanías, un Anfiteatro donde se presentan espectáculos los fines de semana y en vacaciones y un museo que resguarda las huellas de las culturas precolombinas que habitaron la región. El complejo tiene miradores y terrazas con vistas espectaculares del espejo de agua, espacios para realizar picnics al aire libre y juegos para niños.

Los más aventureros pueden practicar una infinidad de deportes por agua y tierra: senderismo, kayak, canyoning, mountain bike y rappel, siempre de la mano de profesionales capacitados. Entre los imperdibles de El Cadillal se encuentran el paseo en el barco Camakén y un complejo de Aerosillas que recorre 600 metros hasta la cima del cerro para ofrecerte una imponente vista panorámica del dique desde las alturas.

