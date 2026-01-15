Fin de semana rodeado de música y naturaleza con la peña folklórica de El Cadillal

Qué hacer en El Cadillal

El Ente Tucumán Turismo compartió una serie de actividades que se podrán reailzar durante el verano en El Cadillal. Al llegar al destino te recibirá el Complejo Puerto Argentino, un espacio lleno de propuestas gastronómicas para degustar un almuerzo o una merienda con impactantes vistas al lago, negocios donde podrás comprar artesanías, un Anfiteatro donde se presentan espectáculos los fines de semana y en vacaciones y un museo que resguarda las huellas de las culturas precolombinas que habitaron la región. El complejo tiene miradores y terrazas con vistas espectaculares del espejo de agua, espacios para realizar picnics al aire libre y juegos para niños.