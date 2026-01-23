El probable "11" de Atlético Tucumán para el debut frente a Independiente Rivadavia

Para el duelo de esta noche, Hugo Colace tiene una ausencia confirmada y una novedad que le trajo alivio. Leonel Di Plácido no viajó a Mendoza por una lesión muscular que le demandará 10 días de recuperación; mientras que Ignacio Galván recibió la amnistía por una sanción que arrastraba desde 2025 y podrá ser de la partida.