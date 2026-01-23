El probable "11" de Atlético Tucumán para el debut frente a Independiente Rivadavia

La espera se terminó. Atlético Tucumán está a sólo algunas horas de estrenarse oficialmente en la temporada 2026. Desde las 22.15, el "Decano" visitará a Independiente Rivadavia en el estadio "Bautista Gargantini", por la fecha 1 del torneo Apertura.
Para el duelo de esta noche, Hugo Colace tiene una ausencia confirmada y una novedad que le trajo alivio. Leonel Di Plácido no viajó a Mendoza por una lesión muscular que le demandará 10 días de recuperación; mientras que Ignacio Galván recibió la amnistía por una sanción que arrastraba desde 2025 y podrá ser de la partida.
De esa manera, salvo algún imprevisto de última hora, Atlético formaría con: Luis Ingolotti (le ganaría la pulseada a Tomás Durso) en el arco; Gabriel Compagnucci, Gianluca Ferrari, Gastón Suso (o Clever Ferreira) e Ignacio Galván en la defensa; Kevin Ortiz, Renzo Tesuri y Ezequiel Ham en el mediocampo; y Ramiro Ruiz Rodríguez, Nicolás Laméndola y Leandro Díaz en el ataque.