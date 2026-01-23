Secciones
DeportesAtlético Tucumán

El probable "11" de Atlético Tucumán para el debut frente a Independiente Rivadavia

Desde las 22.15, el equipo de Hugo Colace visita a la "Lepra" en el "Bautista Gargantini". El DT no podrá contar con Di Plácido por lesión, pero recibió el alivio de la amnistía para Galván.

NUEVA FUNCIÓN. Renzo Tesuri ocupará el rol de volante interior, una posición más central a la que está acostumbrado en la banda derecha. NUEVA FUNCIÓN. Renzo Tesuri ocupará el rol de volante interior, una posición más central a la que está acostumbrado en la banda derecha.
Hace 1 Hs

La espera se terminó. Atlético Tucumán está a sólo algunas horas de estrenarse oficialmente en la temporada 2026. Desde las 22.15, el "Decano" visitará a Independiente Rivadavia en el estadio "Bautista Gargantini", por la fecha 1 del torneo Apertura.

Para el duelo de esta noche, Hugo Colace tiene una ausencia confirmada y una novedad que le trajo alivio. Leonel Di Plácido no viajó a Mendoza por una lesión muscular que le demandará 10 días de recuperación; mientras que Ignacio Galván recibió la amnistía por una sanción que arrastraba desde 2025 y podrá ser de la partida.

De esa manera, salvo algún imprevisto de última hora, Atlético formaría con: Luis Ingolotti (le ganaría la pulseada a Tomás Durso) en el arco; Gabriel Compagnucci, Gianluca Ferrari, Gastón Suso (o Clever Ferreira) e Ignacio Galván en la defensa; Kevin Ortiz, Renzo Tesuri y Ezequiel Ham en el mediocampo; y Ramiro Ruiz Rodríguez, Nicolás Laméndola y Leandro Díaz en el ataque.

Temas MendozaLeandro DíazHugo Colace
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Una transferencia sospechosa, la nueva pista que podría confirmar la línea narco en el crimen de Érika Álvarez
1

Una transferencia sospechosa, la nueva pista que podría confirmar la "línea narco" en el crimen de Érika Álvarez

Jaldo cerró un ciclo en la Caja Popular y nombra nuevas autoridades
2

Jaldo cerró un ciclo en la Caja Popular y nombra nuevas autoridades

Guía de precios para viajar a Tafí del Valle: alojamiento, gastronomía, paseos y regalos
3

Guía de precios para viajar a Tafí del Valle: alojamiento, gastronomía, paseos y regalos

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión
4

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Quebrachito tranqueño 2027 y la política en 2X
5

Quebrachito tranqueño 2027 y la política en 2X

Tucumán despide la semana con una jornada calurosa y alerta amarilla
6

Tucumán despide la semana con una jornada calurosa y alerta amarilla

Más Noticias
El Seven de Tafí del Valle 2026 ya tiene equipos confirmados y zonas definidas

El Seven de Tafí del Valle 2026 ya tiene equipos confirmados y zonas definidas

Agua oxigenada en el inodoro: para qué sirve usarla una vez por semana

Agua oxigenada en el inodoro: para qué sirve usarla una vez por semana

Anorexia, quiebra y mudanza: la modelo tucumana Lara Bernasconi habló de los momentos más duros de su vida

Anorexia, quiebra y mudanza: la modelo tucumana Lara Bernasconi habló de los momentos más duros de su vida

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Franco Flores, el campeón que no vive de la pelota pero deja la vida por el Rojo

Franco Flores, el campeón que no vive de la pelota pero deja la vida por el "Rojo"

Una transferencia sospechosa, la nueva pista que podría confirmar la línea narco en el crimen de Érika Álvarez

Una transferencia sospechosa, la nueva pista que podría confirmar la "línea narco" en el crimen de Érika Álvarez

Alerta naranja y amarilla: habrá tormentas severas y mucho calor en gran parte del país

Alerta naranja y amarilla: habrá tormentas severas y mucho calor en gran parte del país

Jaldo cerró un ciclo en la Caja Popular y nombra nuevas autoridades

Jaldo cerró un ciclo en la Caja Popular y nombra nuevas autoridades

Comentarios