El primer caído en Malvinas y su corazón "leproso": la historia oculta a metros de la "Catedral del Parque"

Sobre el final, la emoción gana la escena. Por obra del destino, tal vez, ambienta la charla la música del himno nacional argentino, interpretado por dos artistas callejeros que estaban a unos metros cerca de la esquina. Alejandro gira el eje de la conversación y se emociona a flor de piel. “Nunca debemos olvidar que el argentino tiene héroes. El 2 de abril es todos los días. Y hay que recordar a los veteranos; verlos desfilar y que la gente les aplauda. Es una caricia al alma para ellos y para nosotros, los familiares de los caídos", dice, con lágrimas en los ojos. Y sentencia: "Las islas son argentinas, fueron y serán argentinas. Ese es el legado que tiene que quedar”.