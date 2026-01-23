Secciones
Caña de azúcar: ensayan nuevas estrategias para el manejo de malezas con drones y herbicidas

El encuentro reunió a unos 50 participantes, entre técnicos, productores, asesores y representantes del sector agrícola.

Hace 2 Hs

Una jornada a campo dedicada al manejo de malezas en caña de azúcar se desarrolló en un predio experimental de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC), ubicado en el departamento Cruz Alta. La actividad, organizada por la Sección Malezas y el Subprograma Agronomía de la Caña de Azúcar, permitió presentar distintas estrategias de control del cultivo, con aplicaciones realizadas tanto mediante dron como con pulverizadora de barra.

El encuentro reunió a unos 50 participantes, entre técnicos, productores, asesores y representantes del sector agrícola, quienes recorrieron dos ensayos experimentales desarrollados en el establecimiento.

Tucumán aporta el 60% del bioetanol producido en la Argentina a partir de la caña de azúcar

Durante el primer tramo de la jornada, la ingeniera agrónoma Fernanda Barceló expuso tratamientos con herbicidas preemergentes y postemergentes que incorporan nuevos principios activos. En ese contexto, también se presentaron tecnologías innovadoras de aplicación a través de drones, una herramienta que despierta un interés creciente por su potencial para optimizar el manejo de malezas en caña de azúcar.

El segundo ensayo estuvo enfocado en la evaluación de la selectividad de distintos herbicidas, comparando aplicaciones realizadas con dron y con equipos terrestres. En esta instancia se analizaron tratamientos aplicados tanto a dosis completa como al 75% de la dosis recomendada, con el objetivo de observar su impacto sobre el cultivo.

Los ensayos fueron posibles gracias a un convenio de cooperación entre la EEAOC y la empresa Kampu, que permitió avanzar en estudios vinculados a la innovación tecnológica aplicada al manejo de cultivos.

La jornada incluyó además una presentación de la ingeniera agrónoma Daniela Pérez, integrante de la Sección Economía y Estadísticas de la EEAOC, quien abordó los costos de distintas alternativas de manejo del cultivo de caña de azúcar.

Segunda Jornada Anual de Caña de Azúcar: la Eeaoc reforzó el vínculo entre campo e industria

Desde la Estación Experimental destacaron la relevancia de este tipo de encuentros para difundir resultados de investigación, promover el intercambio con el sector productivo y profundizar la evaluación de nuevas herramientas que contribuyan a una agricultura más eficiente y sostenible.

