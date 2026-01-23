Caña de azúcar: ensayan nuevas estrategias para el manejo de malezas con drones y herbicidas

Una jornada a campo dedicada al manejo de malezas en caña de azúcar se desarrolló en un predio experimental de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC), ubicado en el departamento Cruz Alta. La actividad, organizada por la Sección Malezas y el Subprograma Agronomía de la Caña de Azúcar, permitió presentar distintas estrategias de control del cultivo, con aplicaciones realizadas tanto mediante dron como con pulverizadora de barra.