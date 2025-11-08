Segunda Jornada Anual de Caña de Azúcar: la Eeaoc reforzó el vínculo entre campo e industria

La zafra de caña de azúcar 2025 está por finalizar, impulsada por un inicio anticipado en la primera quincena de abril que fue clave para su desarrollo sin interrupciones significativas. Al 23 de octubre, la superficie cañera había sido cosechada en un 98%, con la siguiente distribución por período: 32% (inicial), 48% (intermedio), 16% (final) y 2% (tardío). Solo faltaba por cosechar el 2% restante. Este monitoreo de la dinámica de cosecha se realizó mediante un análisis multitemporal digital y visual con imágenes satelitales Sentinel 2 (A, B y C), obtenidas en el período junio-octubre.