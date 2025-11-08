Segunda Jornada Anual de Caña de Azúcar: la Eeaoc reforzó el vínculo entre campo e industria

Con la participación de alrededor de 300 asistentes, se llevó a cabo en la Facultad de Agronomía, Zootecnia y Veterinaria de la Universidad Nacional de Tucumán (Fazyv-UNT) la Segunda Jornada Anual de Caña de Azúcar, organizada por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeoac).
En representación del Gobierno provincial, el secretario de la Producción, Eduardo Castro, destacó el respaldo oficial a la actividad cañera y valoró el desarrollo normal de la zafra 2025, con una significativa reducción de la quema de caña y una producción superior a las expectativas. Subrayó además la importancia estratégica del bioetanol, como uno de los principales ejes de crecimiento y sostenibilidad para el sector.
La apertura de la jornada estuvo a cargo de Hernán Salas, director Técnico de la institución, quien agradeció la amplia convocatoria y el acompañamiento institucional. También destacó la presencia de representantes del Centro Azucarero Argentino (CAA) y del Centro Azucarero Regional de Tucumán (CART), y agradeció especialmente a las empresas por el apoyo en un año difícil. “Sabemos que muchas han hecho un esfuerzo grande para poder estar aquí y acompañarnos. Lo valoramos mucho”, señaló.
Salas remarcó el rol de la Eeaoc como institución de investigación y transferencia tecnológica: “A partir del esfuerzo de productores y técnicos, la institución puede diagnosticar, investigar y transferir soluciones o propuestas al medio. Ese es nuestro papel, y en eso estamos enfocados”. Finalmente, destacó el formato de la jornada, que integró los aspectos agrícolas e industriales: “Creemos que debe ser así, un trabajo conjunto entre campo e industria. Lo hicimos también con la jornada de citrus, y queremos mantener ese enfoque integrado.
Luego, Santiago Ostengo, director Asistente en Tecnología Agropecuaria, se sumó a la bienvenida y recordó que la institución científica se propuso el desafío de realizar tres grandes encuentros este año: “La liberación de la variedad TUC 08-10, y dos jornadas anuales. La primera, que tuvo mucho éxito en Concepción, y esta segunda, con el lema ‘El campo y la industria juntos’”.
Destacó que la propuesta representa “una forma de innovar” porque reúne en una misma mesa panel a los sectores agrícola e industrial, y suma la mirada de invitados internacionales. “Nos acompañaron investigadores de Cenicaña, de Colombia, junto a especialistas del GlobalG.A.P. y del Centro Azucarero Argentino, para ofrecer una visión integral”, explicó.
Ostengo agradeció a la Facultad de Agronomía, Zootecnia y Veterinaria de la UNT por facilitar el espacio y a todos los presentes por su acompañamiento. “Pretendemos que sea una jornada no solo técnica, sino también de análisis, con intercambio de experiencias y perspectivas”, concluyó.
Marcelo Ruiz, director Asistente en Tecnología Industrial, completó la apertura destacando la relevancia de este espacio conjunto entre campo e industria. “Esta jornada tiene un enfoque diferente, porque buscamos mirar la caña como un todo. La interacción entre el sector productivo y el industrial es fundamental para seguir mejorando la competitividad del complejo azucarero”, señaló.
Ruiz subrayó además que la Eeaoc continúa trabajando en innovación tecnológica y en el fortalecimiento de la articulación con los distintos actores del sistema productivo. “La Estación tiene una mirada integral: cada avance en la etapa agrícola repercute en la fábrica, y cada mejora en los procesos industriales impacta en el campo. Ese intercambio de conocimiento es lo que queremos fomentar”, remarcó.
Desarrollo
El primer bloque de la jornada estuvo dedicado al análisis de la Zafra 2025, e inició con las exposiciones de los ingenieros Martín Leal y Carmina Fandos, quienes presentaron un panorama de las condiciones climáticas que caracterizaron la campaña y su impacto en el desarrollo de la zafra cañera.
Por la sección Agrometeorología, Leal presentó un análisis de las condiciones climáticas de la zafra 2025. Indicó que la radiación solar global se mantuvo en niveles adecuados para el desarrollo del cultivo, con valores superiores a lo normal en varios meses, lo que favoreció la maduración y el contenido de sacarosa en los cañaverales.
El período invernal mostró condiciones térmicas moderadamente frías, con temperaturas medias inferiores a 10 °C entre fines de mayo y comienzos de julio. Las heladas fueron leves a moderadas, contribuyendo a la maduración sin generar daños significativos.
En cuanto al régimen de lluvias, se mantuvo por debajo de los valores normales en la mayor parte de la zafra, salvo algunos excesos localizados entre mayo y julio.
A su turno, Carmina Fandos, jefa de la sección Sensores Remotos y SIG, disertó sobre “Dinámica espacial y temporal de la cosecha de caña en la zafra 2025”.
La zafra de caña de azúcar 2025 está por finalizar, impulsada por un inicio anticipado en la primera quincena de abril que fue clave para su desarrollo sin interrupciones significativas. Al 23 de octubre, la superficie cañera había sido cosechada en un 98%, con la siguiente distribución por período: 32% (inicial), 48% (intermedio), 16% (final) y 2% (tardío). Solo faltaba por cosechar el 2% restante. Este monitoreo de la dinámica de cosecha se realizó mediante un análisis multitemporal digital y visual con imágenes satelitales Sentinel 2 (A, B y C), obtenidas en el período junio-octubre.
Las heladas y las quemas son fenómenos que afectan la operatividad de la cosecha de caña de azúcar. El comienzo adelantado de la zafra permitió mitigar los efectos de los eventos ambientales adversos. Si bien se registraron heladas, estas fueron de intensidad moderada y el cronograma de cosecha facilitó la recolección de una parte importante de las zonas afectadas antes o inmediatamente después de las mismas.
Con respecto a las quemas, la superficie cañera quemada total de la zafra 2025 ha sido inferior a la registrada en la campaña 2024. Los departamentos con mayor afectación por fuegos fueron Simoca, Leales y Cruz Alta.
Asimismo, agosto fue el mes con mayores quemas en este año, seguido por septiembre y octubre. Aunque, en general, hubo menos quemas en 2025, el mes de octubre mostró una gran diferencia de superficie quemada respecto del mismo período mensual de 2024.
Las condiciones ambientales observadas a fines de septiembre y durante octubre en la zona cañera noreste -alta frecuencia de días con vientos medios cercanos a 10 km/h y ausencia de lluvias hasta mediados de mes- pudieron haber favorecido la proliferación de incendios, a diferencia de 2024, donde las precipitaciones ayudaron a evitarlos.