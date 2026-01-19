La asana de yoga más simple para aliviar el dolor de cuello y corregir la mala postura

Las afecciones de la espalda constituyen uno de los problemas para los que más se aplica el yoga. Pero si una persona tiene un diagnóstico dado por un médico, deberá consultar si es seguro practicar antes de empezar a hacerlo. Es importante saber si hay alguna postura o tipo de esfuerzo muscular que sería mejor evitar. Del mismo modo, deberá dar aviso a su instructor de yoga sobre las dolencias o diagnósticos que presente.