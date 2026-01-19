La asana de yoga más simple para aliviar el dolor de cuello y corregir la mala postura

El yoga constituye una práctica integral de origen hindú que busca el bienestar general mediante la ejecución de asanas o posturas físicas. Estos ejercicios favorecen la elasticidad del cuerpo y el cuidado de la columna, por lo que especialistas de la salud los recomiendan frecuentemente para aliviar dolencias en la espalda y el cuello. Su enfoque combina el acondicionamiento físico con el equilibrio mental, consolidándose como una disciplina esencial en la vida moderna.
Nacida en la India hace siglos, la disciplina se difundió de manera global hasta alcanzar una popularidad sin precedentes en la actualidad. Según investigaciones de la Universidad Nacional de Colombia, el sistema cuenta hoy con millones de adeptos en todo el mundo gracias a su efectividad espiritual y corporal.
¿En qué consiste el yoga?
La práctica del yoga no incluye solo asanas sino que apunta, además del plano físico, al mental y espiritual con la incorporación de respiración controlada y meditaciones. En occidente hoy se utiliza como un ejercicio para reducir el estrés. Según el sitio Medline Plus, reduce la presión arterial y la frecuencia cardíaca, ayuda a la relajación, mejora la confianza, la coordinación, equilibrio y concentración y ayuda a la digestión y a dormir mejor.
Las afecciones de la espalda constituyen uno de los problemas para los que más se aplica el yoga. Pero si una persona tiene un diagnóstico dado por un médico, deberá consultar si es seguro practicar antes de empezar a hacerlo. Es importante saber si hay alguna postura o tipo de esfuerzo muscular que sería mejor evitar. Del mismo modo, deberá dar aviso a su instructor de yoga sobre las dolencias o diagnósticos que presente.
La asana de yoga para eliminar el dolor de cuello
El ritmo de día a día, la lectura, la vida académica y laboral nos obligan a adoptar malas posturas durante horas. Así es como se originan los pinzamientos, lesiones o desviaciones de los huesos de la columna. Los más afectados terminan siendo la espalda y, en gran medida, la cervical. Existen asanas ideales para aliviar los dolores que se producen en esta zona de la espalda.
La postura del pavo real o pincha mayurasana es una una asana desafiante, sobre todo para quienes no tienen experiencia previa o no tienen un mínimo de actividad física recurrente. Sin embargo, no es difícil de lograr después de los primeros intentos o sesiones de yoga. Para hacerlo, deberás seguir estos pasos:
1. Ponete en posición de plancha apoyando los antebrazos en el mat o esterilla. Los brazos deben estar en paralelo a la altura de los hombros. Las palmas de las manos se deben apoyar en el suelo y separar los dedos para tener un mejor agarre.
2. Flexioná la cadera hacia arriba y acercá los pies poco a poco hacia el torso, como caminando hacia adelante, sin despegar los brazos del mat y sin flexionar las rodillas. La cadera debe elevarse hacia el techo hasta llegar a ardha pincha mayurasana o postura del delfín.
3. Levantá una pierna hacia arriba y empezá a balancear el cuerpo quitando el peso al pie de apoyo y depositándolo en los antebrazos. Podés empezar por levantar una pierna flexionada hacia arriba de la cadera. Da pequeños saltos –suaves para no darte vuelta completamente– para desafiar a tu cuerpo y soportar todo el peso en los antebrazos.
4. Es recomendable hacer este ejercicio con ayuda de un profesional para aprender a posicionar de la mejor forma posible tanto los brazos como los hombros y la cabeza. Es recomendable aguantar entre tres y seis respiraciones la postura una vez que hayas logrado enderzarte completamente. Después de hacerlo, descansá en balasana.