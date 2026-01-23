Estos son los increíbles beneficios de tomar té de cúrcuma todas las noches

Su ingesta nocturna diaria fomenta la aceleración de la digestión, disminuye la ansiedad, y promueve un profundo descanso. Además, es rica en antioxidantes y elementos relajantes, ideales para complementar una dieta equilibrada.
Beneficios de consumir té de cúrcuma todas las noches
Los médicos destacan que su consumo nocturno puede aportar beneficios significativos para la salud.
-Previene el envejecimiento prematuro
-Reduce los síntomas de la artritis
-Acelera el metabolismo
-Ayuda a prevenir y tratar el cáncer
- Protege contra el daño hepático y los cálculos biliares y controla las afecciones hepáticas
-Regula el azúcar en la sangre
-Fortalece el corazón
-Potencia las funciones cerebrales
-Alivia los dolores de cabeza
Cómo preparar la receta viral de té de cúrcuma
Ingredientes
1 cucharada de cúrcuma en polvo
2 tazas de agua
1 cucharada de jugo de limón
Jengibre rallado
Miel
Pimienta negra
Preparación
1) Poner a hervir el agua en una olla
3) Mezclar bien y dejar a fuego lento por 10 a 15 minutos
4) Retirar la olla del fuego y colar bien
5) Servir en una taza
6) Endulzar al gusto con la miel, agregar el jengibre y una pizca de pimienta