Estos son los increíbles beneficios de tomar té de cúrcuma todas las noches

Esta infusión se volvió viral en las redes por su capacidad para prevenir el envejecimiento prematuro.

La receta viral ideal para prevenir enfermedades.
Hace 3 Hs

Esta infusión se popularizó alrededor de todo el mundo por la gran cantidad de nutrientes que aportan al organismo. El principal activo de este es la curcumina, que tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que previenen el desarrollo de enfermedades.

Su ingesta nocturna diaria fomenta la aceleración de la digestión, disminuye la ansiedad, y promueve un profundo descanso. Además, es rica en antioxidantes y elementos relajantes, ideales para complementar una dieta equilibrada.

Beneficios de consumir té de cúrcuma todas las noches

Los médicos destacan que su consumo nocturno puede aportar beneficios significativos para la salud.

-Previene el envejecimiento prematuro

-Reduce los síntomas de la artritis

-Acelera el metabolismo

-Ayuda a prevenir y tratar el cáncer

El té de cúrcuma alivia los efectos de la artritis.

- Protege contra el daño hepático y los cálculos biliares y controla las afecciones hepáticas

-Regula el azúcar en la sangre

-Fortalece el corazón

-Potencia las funciones cerebrales

-Alivia los dolores de cabeza

Cómo preparar la receta viral de té de cúrcuma

Ingredientes

1 cucharada de cúrcuma en polvo

2 tazas de agua

1 cucharada de jugo de limón

Jengibre rallado

Miel

Pimienta negra

Preparación

1) Poner a hervir el agua en una olla

2) Una vez que rompa el hervor, agregar la cúrcuma en polvo

3) Mezclar bien y dejar a fuego lento por 10 a 15 minutos

4) Retirar la olla del fuego y colar bien

5) Servir en una taza

6) Endulzar al gusto con la miel, agregar el jengibre y una pizca de pimienta

