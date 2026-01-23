La chicharrita del maíz se mantiene en niveles bajos, pero crece la preocupación en el NOA por su avance

En la zona sur de Tucumán, sudeste de Catamarca y sudoeste de Santiago del Estero, el avance de la cosecha del maíz primaveral favorecerá la dispersión de los adultos de Dalbulus maidis hacia lotes cercanos con maíz estival, que están atravesando sus primeros estadios de desarrollo, incrementando el riesgo de colonización temprana y establecimiento de la plaga en los mismos. Este proceso, además, puede dar lugar a incrementos poblacionales abruptos y de rápida magnitud, ya que lotes que previamente presentaban niveles muy bajos del vector pueden registrar aumentos espontáneos como consecuencia de la migración de este vector. Esta situación resalta la importancia de intensificar los monitoreos, con especial énfasis en las áreas próximas a los maíces primaverales. Asimismo, resulta fundamental intervenir cuando las poblaciones se mantienen en niveles bajos, dado que es en este escenario donde se obtiene la mayor eficacia de control con los distintos insecticidas disponibles. En este sentido, la detección temprana del vector constituye una herramienta clave para la toma oportuna de decisiones de manejo y para minimizar el impacto de esta problemática en los maíces de la región.