La chicharrita del maíz se mantiene en niveles bajos, pero crece la preocupación en el NOA por su avance
Los registros de enero muestran una menor presencia de la chicharrita del maíz en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, aunque el escenario exige atención ante la posibilidad de brotes repentinos en los cultivos.
Debido a la fecha en la cual nos encontramos es importante conocer cual es la situación actual de la chicharrita del maíz (Dalbulus maidis) en los sistemas productivos del NOA, realizado a través del plan de estudio sobre la chicharrita del maíz, por el Proyecto EEAOC – CREA Región NOA.
En este estudio se presentan los resultados del monitoreo de Dalbulus maidis en localidades del NOA durante la segunda semana de enero de 2026, comparados con los valores registrados para el mismo período de 2024 y 2025. Los relevamientos se realizaron con una frecuencia semanal a partir de trampas cromáticas adhesivas y el monitoreo del maíz primaveral (Los Altos), maíces guachos y maíz estival (San Agustín e Isca Yacu).
En la segunda semana de enero de 2026 en San Agustin, Cruz Alta se registró una disminución en la captura de adultos con respecto a la primera semana, registrando un valor promedio de 2,0 chicharritas por trampa. Por otro lado, los valores más bajos corresponden al 2025, registrando ausencia de capturas en trampas en este periodo. A su vez, los valores más altos se observan en 2024, con un promedio de 5,0 y 8,0 chicharritas por trampa para la primera y segunda semana de enero respectivamente.
En San Agustín, los monitoreos sobre plantas de maíz de la segunda semana de enero de los años 2024 y 2025 corresponden a maíz cultivo, mientras que en el 2026 corresponde a plantas de maíz guacho. La siembra de maíz en esta localidad se realizó 13/01/2026.
Durante la segunda semana de enero de 2026 se registró un valor 0,13 chicharritas por planta (maíz guacho), valor inferior a lo observado en igual periodo del 2024 sobre el cultivo de maíz, que alcanzó 0,4 chicharras por planta. En esta localidad las menores cantidades fueron registradas en el 2025.
En los Altos, Catamarca, los valores de las primeras dos semanas de enero de 2024, 2025 y 2026 corresponden a trampas colocadas en lotes con maíz primaveral. La siembra de maíz estival en esta localidad se realizó 06/01/2026.
En la segunda semana de enero de 2026 se registró un promedio de 14,5 adultos por trampa, valor superior al observado en la primera semana del mes. En esta localidad, las mayores capturas fueron registradas en 2024, con un promedio de 265 y 222,5 adultos por trampa en la primera y segunda semana de enero respectivamente; mientras que en el 2025 hubo ausencia de la plaga en trampas.
En cuanto a la dinámica sobre el maíz primaveral, en la segunda semana de enero de 2026, al igual que lo observado en trampas, se registró un aumento en la cantidad de adultos por planta, con un valor promedio de 0,5 chicharritas por planta (50 chicharritas cada 100 plantas), cantidades menores a las observadas en 2024, cuando se registraron los valores más elevados de este vector, observándose una cantidades promedio de 7,5 y 9,5 chicharritas por planta para la primera y segunda semana del mes sobre el maíz primaveral, respectivamente. En los Altos, al igual que lo observado en trampas, no hubo presencia de D. maidis en el maíz primaveral en las primeras dos semanas del mes de enero de 2025.
En Isca Yacu, Jiménez, Santiago del Estero, al no contar con evaluaciones en la primera y segunda semana de enero de 2024, solo se compararon los periodos correspondientes al 2025 y 2026.
La dinámica sobre trampas mostró ausencia de la plaga en las lecturas de las primeras dos semanas de 2026 y 2025.
En la primera semana de enero de 2025 y 2026 no hubo ocurrencia de chicharritas sobre las plantas de maíz estival evaluadas en esta localidad, sin embargo, en la segunda semana de enero de 2026 se registró un valor promedio de 0,02 chicharritas por planta (2 chicharritas cada 100 plantas de maíz).
Consideraciones finales
En San Agustín, durante la segunda semana de enero de 2026, se registraron valores inferiores a los observados en la primera semana, tanto sobre las trampas como en plantas (2 adultos por trampa y 0,13 chicharritas por planta de maíz guacho). En esta localidad, los valores más elevados del vector se registraron en 2024.
En Isca Yacu si bien en 2026 se detectó presencia de la plaga en la segunda semana del mes, los valores fueron muy bajos (equivalentes a 2 chicharritas cada 100 plantas de maíz).
En Los Altos se registraron un aumento tanto en capturas de D. maidis en trampas como presencia del vector en el maíz primaveral durante la segunda semana de enero de 2026. No obstante, las cantidades fueron considerablemente menores a las observadas en igual periodo del 2024.
En la zona sur de Tucumán, sudeste de Catamarca y sudoeste de Santiago del Estero, el avance de la cosecha del maíz primaveral favorecerá la dispersión de los adultos de Dalbulus maidis hacia lotes cercanos con maíz estival, que están atravesando sus primeros estadios de desarrollo, incrementando el riesgo de colonización temprana y establecimiento de la plaga en los mismos. Este proceso, además, puede dar lugar a incrementos poblacionales abruptos y de rápida magnitud, ya que lotes que previamente presentaban niveles muy bajos del vector pueden registrar aumentos espontáneos como consecuencia de la migración de este vector. Esta situación resalta la importancia de intensificar los monitoreos, con especial énfasis en las áreas próximas a los maíces primaverales. Asimismo, resulta fundamental intervenir cuando las poblaciones se mantienen en niveles bajos, dado que es en este escenario donde se obtiene la mayor eficacia de control con los distintos insecticidas disponibles. En este sentido, la detección temprana del vector constituye una herramienta clave para la toma oportuna de decisiones de manejo y para minimizar el impacto de esta problemática en los maíces de la región.
Protocolo de monitoreo de Dalbulus maidis en el cultivo de maíz
Para el monitoreo de adultos de D. maidis sobre el cultivo de maíz se debería realizar al menos 10 puntos de muestreo por lote, teniendo en cuenta de intensificar los relevamientos en cabecera, siendo este el lugar donde se instala inicialmente la plaga.
El monitoreo de adultos de D. maidis se llevará a cabo contando el total de chicharritas en la planta, focalizándose en el cogollo de la misma, siendo el lugar donde preferentemente se ubica el adulto. Por cada punto de monitoreo se recomienda monitorear al menos unas 20 plantas consecutivas.
Se registrarán número de plantas evaluadas, número plantas con chicharrita y el número total de chicharritas para cada punto de muestreo (20 plantas consecutivas).
En lo que respecta al monitoreo de ninfas se contabilizará el total de individuos presentes en el envés de las hojas ubicadas preferentemente en el tercio basal de la planta, en 5 hojas por punto de monitoreo. No obstante, las ninfas pueden observarse ocasionalmente en el cogollo, por lo que es importante también registrar su presencia.