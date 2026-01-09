Alerta en Tucumán por el crecimiento de la población de la "chicharrita del maíz"

En este nuevo escenario, la dirigente destacó que no hay que confiarse únicamente en los datos generales, como el precio en los mercados, e hizo hincapié en la necesidad del monitoreo. Además, expresó: “Si bien es una ayuda muy importante lo que arroja la Red Nacional de Monitoreo, tener el dato en crudo de lo que está pasando en nuestros lotes es lo que realmente nos va a permitir tomar decisiones”, afirmó. “Apuntamos a la prevención y a la acción rápida con niveles poblacionales no elevados, para no llegar a una situación inmanejable”, acotó.