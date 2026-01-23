Corsos y Fiesta de la Cerveza Artesanal: qué hacer en febrero en Termas de Río Hondo

Turismo en Termas de Río Hondo: Fiesta Regional de la Cerveza Artesanal

El evento se desarrollará los días 6 y 7 de febrero en el predio Kori Killa, ubicado en el Parque Martín Güemes, sobre calle Tacuarí entre avenida Belgrano y Ruta Nacional 9. Durante ambas jornadas, el público podrá degustar las mejores cervezas artesanales de la región, acompañadas por bandas y DJs en vivo, sorteos y un atractivo happy hour, pensado para compartir con amigos y en familia en un ambiente festivo y distendido. El acceso será gratuito y habrá veinte exponentes de todo el norte argentino.