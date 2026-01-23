Corsos y Fiesta de la Cerveza Artesanal: qué hacer en febrero en Termas de Río Hondo
La ciudad santiagueña presentó su agenda para febrero, con la Fiesta Regional de la Cerveza Artesanal y los tradicionales Corsos del Norte como protagonistas. Con opciones de alojamiento accesibles y entrada gratuita a los eventos, el destino se posiciona como la escapada ideal para el público tucumano.
A poco más de 90 kilómetros de Tucumán, Termas de Río Hondo se constituye como uno de los destinos favoritos para descansar. Los fines de semana ordinarios y los fines de semana largos son las excusas perfectas para hacer un viaje corto para quienes disponen de menos tiempo. Esta mañana, la ciudad santiagueña presentó su calendario de febrero.
Las grandes propuestas de la temporada incluyen la 6.ª Fiesta Regional de la Cerveza Artesanal, una oferta ideal para grupos de amigos. También habrá corsos en consonancia con la temporada de carnaval. Ambas actividades invitan a los turistas a disfrutar de los sabores regionales, música y encuentros al aire libre.
Turismo en Termas de Río Hondo: Fiesta Regional de la Cerveza Artesanal
El evento se desarrollará los días 6 y 7 de febrero en el predio Kori Killa, ubicado en el Parque Martín Güemes, sobre calle Tacuarí entre avenida Belgrano y Ruta Nacional 9. Durante ambas jornadas, el público podrá degustar las mejores cervezas artesanales de la región, acompañadas por bandas y DJs en vivo, sorteos y un atractivo happy hour, pensado para compartir con amigos y en familia en un ambiente festivo y distendido. El acceso será gratuito y habrá veinte exponentes de todo el norte argentino.
“Con Santiago del Estero tenemos una dinámica turística especial porque es el principal destino emisor de turistas para Tucumán, y el tucumano es un apasionado de la oferta santiagueña porque realiza múltiples viajes cortos para disfrutar de eventos o localidades, como es el caso de Las Termas y las propuestas que trae hoy”, declaró Sol Marino, de la Dirección de Promoción Turística.
Corsos de Carnaval en Termas de Río Hondo
En el mismo marco, Las Termas de Río Hondo dio a conocer la agenda de los Corsos del Norte, que tendrán lugar los días 14 y 15 de febrero sobre avenida Belgrano, una de las celebraciones más coloridas y convocantes del verano termense, con comparsas, música y toda la energía del carnaval.
La actividad será gratuita y participarán cinco comparsas. También habrá shows musicales en vivo y actividades pensadas especialmente para las familias con niños pequeños.
Personal de Turismo de Termas destacó que se puede conseguir una habitación de hotel desde los $50.000 por persona para todo el fin de semana, con desayuno y late check-out incluidos.