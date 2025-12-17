“Fiestas para compartir en familia en Gran Amérian Carlos V – Termas de Río Hondo

Una propuesta gastronómica que celebra los sabores de la temporada
Las noches de Navidad y Año Nuevo comienzan a las 21 hs. con una recepción bandejeada en el lobby, un momento ideal para relajarse y brindar por lo que viene. Allí se ofrece una copa de bienvenida, vinos de Bodegas Chandon y La Rural, bebidas sin alcohol y una exquisita selección de bocaditos fríos y calientes servidos al paso: finger food y pequeñas cazuelas que anticipan lo mejor de la noche.
Entre las 21:30 y las 21:45 se abren las puertas del salón, especialmente decorado para la ocasión, donde espera un buffet froid con sabores clásicos y elegantes. De seis a ocho variedades de platos fríos como mini sándwiches gourmet, lengua a la vinagreta y el tradicional vittel toné, conviven con ensaladas compuestas y vegetales frescos. Un despliegue que, para muchos, se convierte en uno de los momentos más disfrutados de la noche.
Cerca de las 22:30 llega el menú de tres pasos, donde cada plato está pensado para disfrutar sin vueltas: una entrada sabrosa, un principal bien logrado y un postre que aporta ese toque dulce que todos esperamos.
La experiencia culmina con una mesa dulce tan tentadora como variada: confites, turrones, budines artesanales elaborados en el hotel y el infaltable pan dulce de producción propia.
Durante toda la noche, las bebidas se sirven libremente: gaseosas línea Coca-Cola, aguas con y sin gas y vinos de la casa. El brindis de medianoche se acompaña con champagne para todos los presentes.
Navidad y Año Nuevo cargados de emoción
En el Amerian Carlos V, las Fiestas se viven intensamente y con tradición.
Tanto en Navidad como en Año Nuevo, la noche incluye show en vivo, barra libre, cotillón, música y una fiesta completa que comienza después del brindis y se extiende hasta la madrugada. Es un sello del hotel y uno de los momentos más esperados por todas las familias.
El 24 de diciembre, además, Papá Noel llega especialmente al hotel para entregar regalos a los niños, creando un instante mágico que emociona tanto a grandes como chicos.
Y el 31, minutos antes de la medianoche, se vive la cuenta regresiva colectiva, recibiendo el nuevo año con alegría, emoción y un brindis compartido que marca el inicio de la fiesta.
Un hotel pensado para que cada integrante de la familia viva su propia magia
Los más chicos disfrutan del Mini Club, con actividades diferentes todos los días y la atención de señoritas especializadas que los cuidan y entretienen con juegos, talleres y propuestas creativas.
Los más grandes tienen su propio espacio en el Play Room, equipado con ping pong, metegol, tejo y PlayStation.
Y en el área de piscinas, una indoor y otra outdoor, el equipo de animación impulsa actividades para toda la familia: juegos con premios, competencias, momentos musicales y mucho humor. Además, cada día se dictan clases de aquagym, yoga, coctelería, manualidades y artesanías, para que cada huésped pueda elegir su manera ideal de disfrutar.
Relajarte también es parte de la experiencia
El hotel cuenta con el Spa Termal más grande de Latinoamérica, con más de 1700 m² dedicados al bienestar. Allí te espera un completo circuito hídrico, sauna seco y húmedo, además de cinco gabinetes de masajes con una amplia carta de tratamientos. Un espacio pensado para desconectar, descansar y recargar energía.
El verdadero lujo: compartir sin preocuparte por nada
Con pensión completa y un servicio atento en cada detalle, el Gran Amerian Carlos V te invita a regalarte el privilegio más valioso: vivir las Fiestas en familia sin estrés, sin corridas y con la tranquilidad de que todo está resuelto.
Estas Fiestas, viví la magia de disfrutar… y dejá que Gran Amerian Carlos V se ocupe del resto.
Consultá y realizá tu reserva a los siguientes contactos:
Whatsapp: +54 9 3858460393
E-mail: reservascarlosv@amerian.com