Este es el trabajo mejor pagado que no requiere de título universitario, según un último informe

Las habilidades y destrezas fuera del analítico oficial ofrecen seguridad laboral en un contexto de avance de la tecnología.

La mecánica de aeronaves es una de las labores mejor pagadas. La mecánica de aeronaves es una de las labores mejor pagadas. Monty Rakusen | Digitalvision | Getty Images
Acceder a la universidad no siempre es sencillo; no todo el mundo tiene las mismas posibilidades, pero no por ello el mercado laboral se cierra. Existen muchos oficios y destrezas que son sumamente demandadas en el mundo de los empleos y que no requieren de la validación de un título para desempeñarlas. De acuerdo con un último informe, hay otras formas de conseguir un trabajo que pague bien más allá de un analítico oficial.

Cursos gratuitos de tecnología: dónde estudiar IA, programación y datos desde cero

A partir de un análisis, US News definió cuál era la ocupación mejor remunerada en el país norteamericano que no requería de una carrera de grado. Los datos provienen de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS) y arrojaron cuáles eran las vacantes con mayor potencial de ingresos que no demandan ir a la institución, aunque pueden requerir capacitación o certificaciones especializadas.

¿Cuál es el oficio mejor pagado que no requiere título universitario?

El reporte definió que ser mecánico de aeronave es el puesto remunerado número uno que no tiene la necesidad de un diploma universitario. Este empleo, con un salario medio de U$S 78.680 anuales, solo requiere el nivel secundario completo, aunque se advierte que el nivel de estrés de esta labor es alto y la flexibilidad mínima.

Muy cerca se ubican los oficiales de patrulla, con un ingreso medio de U$S 76.290. Es una actividad que destaca por su estabilidad, aunque el estrés suele estar por encima del promedio. En tercer lugar, aparece el rol de asistente ejecutivo (U$S 74.260), una opción que rompe la tendencia de los oficios físicos al ofrecer baja presión y una alta flexibilidad para quienes la desempeñan.

Seguridad frente al avance de la tecnología

Una de las conclusiones más interesantes del relevamiento es que muchos de estos trabajos, como el de inspector de construcción (U$S 72.120) o el de plomero (U$S 62.970), ofrecen una sensación de seguridad laboral frente al avance de la Inteligencia Artificial. Mientras que muchas tareas administrativas empiezan a ser automatizadas, los roles que requieren destreza manual o interacción humana directa mantienen su vigencia.

La lista se completa con profesiones variadas: desde auxiliares de vuelo (U$S 67.130), que gozan de una alta movilidad ascendente, hasta técnicos en ingeniería de sonido y tecnólogos quirúrgicos, quienes perciben salarios que rondan los U$S 63.000 anuales basándose en capacitaciones específicas sin pasar por una formación académica larga.

El debate de la Generación Z

Este fenómeno está alimentando un debate creciente entre la "Generación Z", donde muchos jóvenes cuestionan si realmente vale la pena la inversión de tiempo y dinero en una formación tradicional. El ranking de US News no solo califica el sueldo, sino también las perspectivas de crecimiento para la próxima década y el equilibrio entre la vida personal y laboral.

Si bien profesiones como la enfermería o la gestión financiera siguen liderando el listado general de los 100 mejores empleos por su altísima demanda, estos oficios demuestran que el éxito económico no siempre está atado a un diploma colgado en la pared.

