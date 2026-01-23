Este es el trabajo mejor pagado que no requiere de título universitario, según un último informe

Acceder a la universidad no siempre es sencillo; no todo el mundo tiene las mismas posibilidades, pero no por ello el mercado laboral se cierra. Existen muchos oficios y destrezas que son sumamente demandadas en el mundo de los empleos y que no requieren de la validación de un título para desempeñarlas. De acuerdo con un último informe, hay otras formas de conseguir un trabajo que pague bien más allá de un analítico oficial.