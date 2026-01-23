Secciones
Punta del Este: hallan con vida a un argentino que estuvo más de 12 horas a la deriva en el mar

Daniel Crisci, un abogado de 58 años, fue localizado en buen estado de salud. El operativo incluyó embarcaciones, aeronaves y drones de la Armada uruguaya.

Hace 3 Hs

Luego de un intenso operativo de emergencia desplegado en las costas de Punta del Este, las autoridades uruguayas lograron localizar con vida a Daniel Crisci, un turista argentino de 58 años que había desaparecido tras ingresar al mar a bordo de una moto de agua. El hombre fue encontrado en la mañana de este viernes en buen estado de salud, luego de permanecer más de 12 horas a la deriva, según informó la Armada Nacional de Uruguay al noticiero Telenoche.

De acuerdo con la información difundida por el medio local Cadena del Mar, Crisci, abogado de profesión, había salido desde la zona de La Rinconada de Portezuelo a bordo de una moto de agua de color amarillo con destino a Piriápolis. Al no regresar a la orilla, se dio aviso a las autoridades y se activó un amplio operativo de búsqueda.

La denuncia por la desaparición fue radicada el jueves, pasadas las 21.30, por la pareja del turista argentino en la Sub Comisaría de Solanas. A partir de ese momento, la Prefectura del Puerto de Punta del Este encabezó el rastrillaje, que contó con la participación de dos embarcaciones, dos aeronaves de Aviación Naval y drones destinados al rastreo nocturno. Durante la noche, además, se sumó una nueva embarcación proveniente de Rocha.

Según la información oficial, al momento de ser localizado Crisci se encontraba consciente y en buen estado de salud. Si bien en un primer momento se negó a subir a la embarcación para ser trasladado a tierra firme, finalmente aceptó la asistencia del personal de rescate. Las autoridades ahora investigan las circunstancias que rodearon su desaparición y cómo logró mantenerse a flote durante tantas horas.

