Punta del Este: hallan con vida a un argentino que estuvo más de 12 horas a la deriva en el mar

Luego de un intenso operativo de emergencia desplegado en las costas de Punta del Este, las autoridades uruguayas lograron localizar con vida a Daniel Crisci, un turista argentino de 58 años que había desaparecido tras ingresar al mar a bordo de una moto de agua. El hombre fue encontrado en la mañana de este viernes en buen estado de salud, luego de permanecer más de 12 horas a la deriva, según informó la Armada Nacional de Uruguay al noticiero Telenoche.