Cómo será y cuánto sale el campamento musical de Cris Morena en Punta del Este

Cris Morena anunció la realización de su primer campamento musical, una propuesta que tendrá lugar en Uruguay y que reunirá a un grupo reducido de jóvenes músicos en un retiro artístico intensivo. La actividad se desarrollará del 21 al 26 de febrero, a unos 10 kilómetros de Punta del Este, y marcará una nueva faceta en la trayectoria de la productora.