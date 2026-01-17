Secciones
SociedadActualidad

Cómo será y cuánto sale el campamento musical de Cris Morena en Punta del Este

La productora impulsa un experiencia de verano en Uruguay. Incluye alojamiento, talleres y un proceso de selección.

RETIRO ARTÍSTICO DE CINCO DÍAS. La propuesta está dirigida a jóvenes músicos con experiencia y tendrá solo 20 participantes. / INSTAGRAM @bycrismorena RETIRO ARTÍSTICO DE CINCO DÍAS. La propuesta está dirigida a jóvenes músicos con experiencia y tendrá solo 20 participantes. / INSTAGRAM @bycrismorena
Hace 2 Hs

Cris Morena anunció la realización de su primer campamento musical, una propuesta que tendrá lugar en Uruguay y que reunirá a un grupo reducido de jóvenes músicos en un retiro artístico intensivo. La actividad se desarrollará del 21 al 26 de febrero, a unos 10 kilómetros de Punta del Este, y marcará una nueva faceta en la trayectoria de la productora.

El anuncio se conoció a través de un video publicado en redes sociales, en el que ella presentó al proyecto como una experiencia que venía imaginando desde hace tiempo. La iniciativa se inscribe en un año de fuerte actividad para la creadora, que en 2026 estrenará dos nuevas temporadas de la serie Margarita.

El campamento se realizará en Portal Bosque, un predio ubicado en La Barra, departamento de Maldonado, que combina espacios naturales con infraestructura cultural y tecnológica. El lugar cuenta con 13 hectáreas y está pensado para actividades artísticas y de formación en contacto con el entorno.

Según la información oficial, el retiro tendrá una duración de cinco días y estará orientado a músicos, compositores, intérpretes y creadores mayores de 18 años que cuenten con experiencia previa. Junto a Cris Morena participarán Tomás Mayer Wolf, director de la escuela Otro Mundo, y el músico Andrés Rot, quienes estarán a cargo de la coordinación artística.

La propuesta se organiza como un laboratorio musical, con instancias de exploración vocal y sonora, improvisación, composición individual y colectiva, ensambles, performance y producción artística. Las actividades se distribuyen a lo largo de toda la jornada, con espacios de trabajo diurnos y encuentros nocturnos dedicados a la escucha compartida y la improvisación musical.

Lo que incluye y su precio

La experiencia incluye cinco noches de alojamiento en cabinas compartidas, alimentación completa y acceso a estudios, salas y entornos sonoros del predio, además de talleres, clases y mentorías personalizadas. Las viviendas, de estilo colonial, cuentan con baño privado, galerías amplias, piscina y áreas verdes. El programa también contempla momentos de tiempo libre dentro del bosque.

El campamento tendrá un cupo máximo de 20 participantes. Para ser seleccionado, es necesario completar un formulario online y enviar un video de presentación y audición de menos de cinco minutos antes del 25 de enero. Los resultados del proceso de selección se informarán el 30 de enero.

El costo total de la propuesta es de U$S 1.500 por los cinco días. El valor no incluye los traslados hasta Uruguay ni el seguro médico. Existe, además, la posibilidad de acceder a una cabina privada por un monto adicional de U$S 500.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas UruguayPunta del EsteJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tormentas y árboles caídos: cómo detectar riesgos y cuándo conviene podar

Tormentas y árboles caídos: cómo detectar riesgos y cuándo conviene podar

Lo más popular
¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?
1

¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

Morir por nada
2

Morir por nada

Se quemó todo: el drama de la familia que perdió el legado de una vida por la explosión en un depósito de garrafas en Famaillá
3

"Se quemó todo": el drama de la familia que perdió el legado de una vida por la explosión en un depósito de garrafas en Famaillá

Milei cantó con el Chaqueño Palavecino en Jesús María y le agradeció a Córdoba por “ayudarlo a ser presidente”
4

Milei cantó con el Chaqueño Palavecino en Jesús María y le agradeció a Córdoba por “ayudarlo a ser presidente”

El tiempo en Tucumán: se espera una máxima de 30°C y rige una alerta por fuertes tormentas
5

El tiempo en Tucumán: se espera una máxima de 30°C y rige una alerta por fuertes tormentas

¿Ya fue la freidora de aire? El nuevo electrodoméstico que cocina de múltiples formas
6

¿Ya fue la freidora de aire? El nuevo electrodoméstico que cocina de múltiples formas

Más Noticias
La fruta clave para cuidar los músculos y los huesos después de los 45 años

La fruta clave para cuidar los músculos y los huesos después de los 45 años

Confirman los primeros casos de gripe A H3N2 en el norte argentino: cómo cuidarse

Confirman los primeros casos de gripe A H3N2 en el norte argentino: cómo cuidarse

Horóscopo chino 2026: qué signos tendrán suerte en el amor, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino 2026: qué signos tendrán suerte en el amor, según Ludovica Squirru

¿Ya fue la freidora de aire? El nuevo electrodoméstico que cocina de múltiples formas

¿Ya fue la freidora de aire? El nuevo electrodoméstico que cocina de múltiples formas

El tiempo en Tucumán: se espera una máxima de 30°C y rige una alerta por fuertes tormentas

El tiempo en Tucumán: se espera una máxima de 30°C y rige una alerta por fuertes tormentas

El ritual del ordeñe ancestral que da vida a un queso artesanal único en Tafí del Valle

El ritual del ordeñe ancestral que da vida a un queso artesanal único en Tafí del Valle

El NOA bajo alerta por tormentas intensas, granizo y actividad eléctrica

El NOA bajo alerta por tormentas intensas, granizo y actividad eléctrica

Tafí del Valle late al ritmo del folclore: todo lo que tenés que saber sobre la Fiesta de la Chuscha

Tafí del Valle late al ritmo del folclore: todo lo que tenés que saber sobre la Fiesta de la Chuscha

Comentarios