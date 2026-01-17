Cómo será y cuánto sale el campamento musical de Cris Morena en Punta del Este

Cris Morena anunció la realización de su primer campamento musical, una propuesta que tendrá lugar en Uruguay y que reunirá a un grupo reducido de jóvenes músicos en un retiro artístico intensivo. La actividad se desarrollará del 21 al 26 de febrero, a unos 10 kilómetros de Punta del Este, y marcará una nueva faceta en la trayectoria de la productora.
El anuncio se conoció a través de un video publicado en redes sociales, en el que ella presentó al proyecto como una experiencia que venía imaginando desde hace tiempo. La iniciativa se inscribe en un año de fuerte actividad para la creadora, que en 2026 estrenará dos nuevas temporadas de la serie Margarita.
El campamento se realizará en Portal Bosque, un predio ubicado en La Barra, departamento de Maldonado, que combina espacios naturales con infraestructura cultural y tecnológica. El lugar cuenta con 13 hectáreas y está pensado para actividades artísticas y de formación en contacto con el entorno.
Según la información oficial, el retiro tendrá una duración de cinco días y estará orientado a músicos, compositores, intérpretes y creadores mayores de 18 años que cuenten con experiencia previa. Junto a Cris Morena participarán Tomás Mayer Wolf, director de la escuela Otro Mundo, y el músico Andrés Rot, quienes estarán a cargo de la coordinación artística.
La propuesta se organiza como un laboratorio musical, con instancias de exploración vocal y sonora, improvisación, composición individual y colectiva, ensambles, performance y producción artística. Las actividades se distribuyen a lo largo de toda la jornada, con espacios de trabajo diurnos y encuentros nocturnos dedicados a la escucha compartida y la improvisación musical.
Lo que incluye y su precio
La experiencia incluye cinco noches de alojamiento en cabinas compartidas, alimentación completa y acceso a estudios, salas y entornos sonoros del predio, además de talleres, clases y mentorías personalizadas. Las viviendas, de estilo colonial, cuentan con baño privado, galerías amplias, piscina y áreas verdes. El programa también contempla momentos de tiempo libre dentro del bosque.
El campamento tendrá un cupo máximo de 20 participantes. Para ser seleccionado, es necesario completar un formulario online y enviar un video de presentación y audición de menos de cinco minutos antes del 25 de enero. Los resultados del proceso de selección se informarán el 30 de enero.
El costo total de la propuesta es de U$S 1.500 por los cinco días. El valor no incluye los traslados hasta Uruguay ni el seguro médico. Existe, además, la posibilidad de acceder a una cabina privada por un monto adicional de U$S 500.