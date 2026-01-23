Horror en San Luis: hallan muerta a una mujer en el baño de su casa y apuntan contra su ex pareja

La ciudad puntana de Villa Mercedes atraviesa horas de conmoción tras la muerte de Yohana Pamela Escudero, una mujer de 36 años y madre de dos hijos, que fue encontrada colgada en el baño de su casa. El hecho ocurrió en el barrio 100 Viviendas y desató una investigación judicial marcada por el dolor, las dudas y fuertes acusaciones por parte de la familia.
Aunque las autoridades se inclinan, en principio, por la hipótesis de un suicidio, los familiares de la víctima sostienen que se trató de un femicidio y señalan directamente a su ex pareja, Lucas Gatica, con quien Yohana mantuvo una relación de 18 años y es el padre de sus hijos.
El caso salió a la luz el lunes, cuando fueron los propios hijos de la mujer -un adolescente de 14 años y una niña de 5- quienes encontraron el cuerpo colgando del ventiluz del baño. Desesperados, salieron a la calle a pedir ayuda a los gritos. Los vecinos acudieron de inmediato e intentaron reanimarla, pero ya no había nada que hacer.
Desde ese momento, se inició una investigación que, con el correr de las horas, fue sumando interrogantes y sospechas. La causa quedó en manos de la fiscal de Villa Mercedes, Gisela Milstein, y la Policía de San Luis continúa reuniendo pruebas.
Sospechas, amenazas y un audio clave
Mientras la investigación avanza bajo el protocolo de un presunto suicidio, la familia de Yohana insiste en que esa hipótesis no se condice con su historia ni con su contexto personal.
“Ella amaba la vida, a sus hijos, tenía proyectos y estaba llena de planes. Jamás se hubiera quitado la vida, menos con los chicos en la casa”, aseguró Jesica, una de sus hermanas, en declaraciones a El Diario de la República.
El entorno de la víctima apunta contra su ex pareja, a quien acusan de amenazas constantes y de ejercer violencia de género. “Hace tres meses ella se fue de la casa porque no aguantaba más el maltrato, pero terminó volviendo. Él la acosaba, le mandaba mensajes, la amenazaba con matarla a ella y a los chicos si se iba”, relató la hermana.
Los familiares también sostienen que vecinos habrían visto golpes y moretones en la cabeza y los brazos de Yohana. Sin embargo, la autopsia realizada por la médica forense Alba Pereira no constató lesiones traumáticas, más allá de la marca compatible con el ahorcamiento.
“No nos dejaron entrar a la casa, ni a los hermanos ni a la madre. Pero sí dejaron pasar a una hermana de él, que es militar”, denunció Jorge, otro hermano de la mujer.
Como elemento central, la familia difundió un audio de WhatsApp en el que se escucha a un hombre -presuntamente la ex pareja de Yohana- lanzar amenazas: “No vaya a ser cosa que me dejes a los chicos solos para irte de joda, si no va a pasar lo que yo te dije… te voy a reventar a palos… Me vas a hacer perder el trabajo. Todo. Pero bueno, dale. Vos ya tenés todo planeado”.
Investigación en curso y reclamo de justicia
El dolor y la indignación se trasladaron a las calles de Villa Mercedes. Familiares, amigos y vecinos de Yohana realizaron marchas en las últimas horas para exigir justicia y reclamar que el caso sea investigado a fondo.
“Nosotros solamente queremos que los niños no estén con el padre, porque no está bien de la cabeza”, insistieron desde el entorno familiar.
Por el momento, las autoridades informaron que no se detectaron elementos que alteren la hipótesis inicial y que el único elemento secuestrado fue el celular de Yohana, que será peritado como parte de la investigación.
Mientras se aguarda el informe forense completo y la incorporación de la Fiscalía de Género al expediente, el caso sigue generando fuerte impacto social y un pedido unánime: que se esclarezcan las circunstancias de la muerte de Yohana Escudero y se determine si se trató de un suicidio o de un femicidio.