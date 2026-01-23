Horror en San Luis: hallan muerta a una mujer en el baño de su casa y apuntan contra su ex pareja

Como elemento central, la familia difundió un audio de WhatsApp en el que se escucha a un hombre -presuntamente la ex pareja de Yohana- lanzar amenazas: “No vaya a ser cosa que me dejes a los chicos solos para irte de joda, si no va a pasar lo que yo te dije… te voy a reventar a palos… Me vas a hacer perder el trabajo. Todo. Pero bueno, dale. Vos ya tenés todo planeado”.