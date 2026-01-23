Francisco Cerúndolo barrió a Rublev y se metió por primera vez en los octavos de final del Australian Open

Francisco Cerúndolo (21° del ranking ATP) confirmó su gran momento y dio un paso histórico en su carrera. Con una actuación sólida y dominante de principio a fin, el argentino derrotó al ruso Andrey Rublev (15°) por 6-3, 7-6 (4) y 6-3, sellando su pase a los octavos de final del primer Grand Slam de la temporada.
En un duelo que se extendió por dos horas y ocho minutos en el Show Court Arena, Cerúndolo desarticuló a un rival de jerarquía (ex top 5 del mundo) y estiró su paternidad en el historial: ahora manda 4-1 en los enfrentamientos entre ambos, habiendo ganado todos sus partidos ante el ruso en sets corridos.
Con esta victoria, "Fran" logró romper su propia barrera en Australia. En sus participaciones anteriores (2023 y 2025) se había despedido en tercera ronda, cayendo ante Felix Auger-Aliassime y Alex de Miñaur, respectivamente. "En mi tercer intento, finalmente lo logré", celebró el tenista tras el encuentro.
El triunfo no solo significa su mejor resultado en Melbourne, sino que le permitió inscribir su nombre en una lista de leyendas del tenis nacional. Cerúndolo se convirtió en el octavo argentino en alcanzar la cuarta ronda del Australian Open, un hito que anteriormente habían logrado David Nalbandian (en cinco ocasiones) y Guillermo Vilas (en cuatro).
El listado histórico se completa con Juan Martín Del Potro, quien llegó tres veces a esta instancia, Diego Schwartzman con dos presencias, y el trío conformado por Guillermo Cañas, Guillermo Coria y Juan Ignacio Chela, quienes lo consiguieron en una oportunidad.
Welcome to the fourth round, Francisco
The Argentine defeats thirteenth seed Rublev 6-3 7-6 [4] 6-3
"Como en Argentina"
El apoyo del público fue clave para el número uno de Argentina. "Hoy me sentí como si estuviese jugando en la Argentina", reconoció Cerúndolo, visiblemente emocionado por el aliento de los fanáticos en las gradas.
El desafío aumentará el próximo domingo, cuando busque el pase a cuartos de final frente al alemán Alexander Zverev. Será una prueba de fuego para el mayor de los hermanos Cerúndolo, que busca seguir escribiendo páginas doradas en el cemento australiano al igualar su mejor performance en Majors (octavos de final en Roland Garros 2023 y 2024).