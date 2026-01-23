Milei: “China es un gran socio comercial de la Argentina”

En otro tramo de la entrevista, Bloomberg consultó sobre el acceso de la Argentina a los mercados internacionales de crédito a partir de las medidas macroeconómicas que el economista libertario aplicó desde que llegó al poder, el 10 de diciembre de 2023. Milei aseguró que el país que preside no enfrentaba una necesidad urgente de financiamiento externo. “Argentina tiene déficit cero y paga los intereses con superávit”, señaló. Agregó que el objetivo era fortalecer el mercado de capitales doméstico y reducir la dependencia del endeudamiento externo. “En el peor de los casos, lo único que iríamos a buscar es el rollover”, afirmó. Los mercados sonríen a las medidas monetarias y cambiarias que está adoptando, en este primer tramo del año, el equipo que conduce el ministro de Economía, Luis Caputo. El riesgo país, el indicador que elabora la banca internacional JP Morgan marcaba un descenso de 12 unidades para la Argentina a 546 puntos básicos, un nivel mínimo desde el 22 de junio de 2018 (535 puntos).