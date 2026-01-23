Milei: “China es un gran socio comercial de la Argentina”

En el marco de su agenda en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), el presidente Javier Milei concedió una entrevista a Bloomberg, en la que defendió su política de apertura económica, respaldó la estrategia de Estados Unidos en Venezuela, reiteró su alineamiento geopolítico con Washington y habló también de otro socio estratégico para la Argentina pero que, sin embargo, está en las antípodas del presidente Donald Trump: China.
La entrevista arrancó con la postura del mandatario respecto de la intervención militar de EEUU en Venezuela que culminó con la captura y detención del ex presidente de ese país, Nicolás Maduro. “Quiero destacar la enorme tarea del presidente Trump y de Marco Rubio, primero en lo que fue extraer al narcotirano, dictador y asesino de (Nicolás) Maduro, que se dedicaba a propagar terrorismo por toda la región”, afirmó. Según señaló, el régimen venezolano “financiaba campañas y actos terroristas” y afectaba a gobiernos que no respondían “al socialismo del siglo XXI”.
En ese sentido, celebró el esquema impulsado por Estados Unidos. “Me parece muy adecuado el plan que ha diseñado el gobierno de Estados Unidos en tres etapas: estabilización, reconstrucción y transición hacia la democracia”, sostuvo. Milei consideró que no existía una alternativa distinta para llevar adelante la estabilización y afirmó que “creer que existe otra posibilidad es no entender los límites de la realidad”.
En otro tramo de la entrevista, Bloomberg consultó sobre el acceso de la Argentina a los mercados internacionales de crédito a partir de las medidas macroeconómicas que el economista libertario aplicó desde que llegó al poder, el 10 de diciembre de 2023. Milei aseguró que el país que preside no enfrentaba una necesidad urgente de financiamiento externo. “Argentina tiene déficit cero y paga los intereses con superávit”, señaló. Agregó que el objetivo era fortalecer el mercado de capitales doméstico y reducir la dependencia del endeudamiento externo. “En el peor de los casos, lo único que iríamos a buscar es el rollover”, afirmó. Los mercados sonríen a las medidas monetarias y cambiarias que está adoptando, en este primer tramo del año, el equipo que conduce el ministro de Economía, Luis Caputo. El riesgo país, el indicador que elabora la banca internacional JP Morgan marcaba un descenso de 12 unidades para la Argentina a 546 puntos básicos, un nivel mínimo desde el 22 de junio de 2018 (535 puntos).
El gigante asiático
El alineamiento de Milei hacia EEUU incomoda la postura del país frente a China. Al respecto, el jefe de Estado intentó salir de la incomodidad afirmando: “también Estados Unidos comercia con China”.
“Para nosotros, China es un gran socio comercial. Ese país implica un montón de oportunidades para expandirse a los mercados. Pero eso. No está en conflicto con lo que pregona Estados Unidos. Me refiero a lo importante: el momento geopolítico, ¿tiene usted duda de dónde estoy? ¿Tiene alguna duda dónde está Argentina?”, preguntó.
“Yo gobierno para 47,5 millones de argentinos y tomo las decisiones que más favorecen a los argentinos. Y parte de eso es que Argentina, que es un país muy cerrado. Es el país más cerrado del mundo. Dado su PBI per cápita, Argentina tendría que tener una relación de comercio respecto del PBI cerca del 90%, poco más del 90%, y tiene 30. Consecuentemente, mi plan es abrirme a la Unión Europea, abrirme a Estados Unidos, abrirme a China, tener una economía abierta”, insistió.
Respecto del futuro acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, Milei aseguró que “todo está listo para firmarlo” y “se hará muy pronto”. Fuentes informadas aseguran que el bloqueo se debería a una cuestión demasiado alta de alícuotas de carne concedidas a Argentina por Donald Trump. Otras insisten en que, dada la mala reacción que provocó la ayuda de 20.000 millones de dólares al país por parte de Estados Unidos, y sumadas las malas encuestas de opinión para el gobierno republicano, la administración Trump habría decidido postergar esa firma hasta después de las elecciones de medio término de noviembre, para no provocar irritación suplementaria.
Javier Milei siguió la entrevista con su habitual condena a la economía keynesiana “cuyos economistas están arruinando el planeta”, tal como lo expuso ante los empresarios reunidos en Davos.