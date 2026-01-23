Guía para salir: qué se puede hacer este viernes en Tucumán

Esta noche, Estimado Vergara llevará su propuesta a San Pedro de Colalao, con un show especial que tendrá lugar desde las 22 en la cervecería Herr Vilem (frente a la plaza Leocadio Paz), con entrada gratuita. Ya en la capital, también con acceso libre y en el séptimo año del ciclo Grandes del Rock Nacional, los tucumanos de Kurosawa (Luis Allende, Richard Paz, Abelardo García y Negro Burgo) rendirán tributo a Charly García desde las 21.30 en el Bar Irlanda (Catamarca 380); mientras que en Sumo (Santiago del Estero 1.112) habrá una fiesta ricotera a cargo de Suerte Vagabunda con los mejores temas de Los Redonditos de Ricota, con pase libre hasta la 1 de la madrugada, seguido por un set del Dj Leandro Díaz Vázquez. Pasada la medianoche, en José Cuervo (Miguel Lillo 352), Cleveland (foto) recreará el repertorio de Babasónicos, en otra propuesta sin cobro de derecho de espectáculo. En tanto, en Caprice Guarida Cultural (Chacabuco 437) esta noche a las 22 Leit Motiv interpretarará clásicos nacionales e internacionales de diferentes épocas.