Guía para salir: qué se puede hacer este viernes en Tucumán

Rock tucumano
Recitales en diferentes espacios
Esta noche, Estimado Vergara llevará su propuesta a San Pedro de Colalao, con un show especial que tendrá lugar desde las 22 en la cervecería Herr Vilem (frente a la plaza Leocadio Paz), con entrada gratuita. Ya en la capital, también con acceso libre y en el séptimo año del ciclo Grandes del Rock Nacional, los tucumanos de Kurosawa (Luis Allende, Richard Paz, Abelardo García y Negro Burgo) rendirán tributo a Charly García desde las 21.30 en el Bar Irlanda (Catamarca 380); mientras que en Sumo (Santiago del Estero 1.112) habrá una fiesta ricotera a cargo de Suerte Vagabunda con los mejores temas de Los Redonditos de Ricota, con pase libre hasta la 1 de la madrugada, seguido por un set del Dj Leandro Díaz Vázquez. Pasada la medianoche, en José Cuervo (Miguel Lillo 352), Cleveland (foto) recreará el repertorio de Babasónicos, en otra propuesta sin cobro de derecho de espectáculo. En tanto, en Caprice Guarida Cultural (Chacabuco 437) esta noche a las 22 Leit Motiv interpretarará clásicos nacionales e internacionales de diferentes épocas.
Cuentan que dicen
Museo Nicolás Avellaneda
Teatro, tradición y poesía al aire libre es la propuesta que se presentará esta tarde desde las 19 en el Museo Histórico Provincial Presidente Nicolás Avellaneda (Congreso 56), en una experiencia escénica con entrada libre y gratuita, que rescata la magia, el humor y la identidad de la región. “Cuentan que dicen” estará interpretada por Indio Armanini y Huerto Rojas Paz, actores del Teatro Estable, sobre tres relatos del autor tucumano Manuel Maccarini. En ellos se presentan personajes y situaciones entrañables en la recuperación de la tradición oral, la fuerza de la naturaleza, la creación de las especies, la presencia de la Pachamama y los paisajes, con ejecución de instrumentos autóctonos y no tradicionales y canciones del folclore argentino.
Asfalto y cerro
Penúltimo encuentro
De Fierros Resto Pub (sobre la ruta 325, a 500 metros del puente del río Tafí, en La Banda, Tafí del Valle) alojará a las 22 el ciclo Asfalto y Cerro, impulsado por Leopoldo Deza, Eduardo Issa Osman, Alejandro Russo y Cucho Villagra para promover a artistas tucumanos. Esta noche, en la penúltima fecha, estarán como invitados Alejandro Urciollo y Pablo Pacífico.
Teatro infantil
Función gratuita
En el patio de Papageno y Papagena, los dos niños -vecinos y amigos- pasan un día lleno de juegos y ocurrencias en la obra teatral “Travesuras”, una propuesta que divierte al público infantil mientras que evoca los recuerdos de la niñez en los adultos. Con entrada libre y gratuita, esta tarde a las 19.30 habrá una función especial en el Teatro del Pueblo de San Pedro de Colalao (9 de Julio y Las Heras), con las actuaciones de Sofía Savino y de Emanuel Lobo, quien también está a cargo de la dirección. En 2023, la obra ganó el premio Artea a mejor espectáculo infantil y una nominación a Savino como actriz revelación.
Tafí Viejo
Cine al aire libre
“Cine a la fresca - Terror para niños” es la propuesta para esta tarde en el 11° Festival Cultural de Verano
“40° a la sombra” que se desarrolla en Tafí Viejo. Se proyectarán cortos de miedo para niños, con juegos, risas y emoción bajo las estrellas, desde las 20 en la Plaza de Villa Dolores (Asunción y Osvaldo Costello), con entrada libre y la invitación a que se asista disfrazado. Se suspende por lluvia.
La Fondita
Noche de cantautores
Los músicos tucumanos Indio Cansinos y Julio Zavalía compartirán sus canciones inspiradas en la vida cotidiana desde las 22 en La Fondita (avenida Belgrano 2.430, altos).
Recital
Leo Villagra da clases y actúa en cultura oqulta
Hoy y mañana, en Cultura Oqulta (12 de Octubre 1.037), el músico tucumano Leo Villagra ofrecerá una clínica desde las 19 seguida de un concierto dos horas más tarde. “En la propuesta abordaremos la música desde la improvisación, el lenguaje del jazz fusión y el folclore, y luego lo llevaremos al escenario”, adelanta. El artista radicado en la Capital Federal estará acompañado por Víctor Agüero y Emilio Auberdiac, con la presencia como invitados especiales de Augusto Agüero, Joaquín Farizano, Valerio Carrillo, Emmanuel Molina y Guido Rodríguez.
En vivo
Mares y Océanos en Yerba Buena
La banda tucumana Mares y Océanos trabaja en la fusión de ritmos de distintas zonas del país. Su experimentación sonará esta noche desde las 21 en Cumpitas (avenida Aconquija 1.900, Yerba Buena).
Flamenco
Tablao en Citá Abasto de Cultura
Allier Díaz Ferrer, Lisandro Aramayo, Daniel Corres y Rocío Coronel estarán esta noche, desde las 21.30, en CiTá Abasto de Cultura en “Santo remedio”, un tablao flamenco que abarcará el arte andaluz.
Dj’s
Diferentes propuestas
Santo Perreo es la propuesta que se realizará en Santos Discépolo (La Rioja 219), con los sets del Dj Juan Regner, el karaoke de Kikín Díaz y la animación de Pipo Albano. En Boris (San Juan 1.131) sonarán Lara Signorelli y Ragysh.