Trasladan a Tucumán a una pareja imputada por maltrato infantil

Este jueves, tras varios meses de investigación y en un trabajo conjunto entre la Dirección General de Trata de Personas y Violencia de Género y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, se concretó el traslado a Tucumán de una pareja imputada en una causa por maltrato infantil, que se encontraba prófuga de la Justicia.
El hombre y la mujer, sobre quienes pesaba una orden de detención y captura vigente, fueron localizados el pasado 10 de enero en Buenos Aires.
En cumplimiento de un exhorto judicial, personal de la División Trata de Personas procedió a su traslado a la provincia, donde quedaron a disposición de la Unidad Fiscal en Delitos contra la Integridad Sexual en Feria del Centro Judicial Capital.
Temas TucumánBuenos Aires
Lo más popular