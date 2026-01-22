Secciones
Seguridad

Trasladan a Tucumán a una pareja imputada por maltrato infantil

Fueron localizados el pasado 10 de enero en Buenos Aires.

Trasladan a Tucumán a una pareja imputada por maltrato infantil
Hace 12 Min

Este jueves, tras varios meses de investigación y en un trabajo conjunto entre la Dirección General de Trata de Personas y Violencia de Género y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, se concretó el traslado a Tucumán de una pareja imputada en una causa por maltrato infantil, que se encontraba prófuga de la Justicia.

El hombre y la mujer, sobre quienes pesaba una orden de detención y captura vigente, fueron localizados el pasado 10 de enero en Buenos Aires.

En cumplimiento de un exhorto judicial, personal de la División Trata de Personas procedió a su traslado a la provincia, donde quedaron a disposición de la Unidad Fiscal en Delitos contra la Integridad Sexual en Feria del Centro Judicial Capital.

Temas TucumánBuenos Aires
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Encontraron sin vida al adolescente que había desaparecido mientras pescaba en el río Salí

Encontraron sin vida al adolescente que había desaparecido mientras pescaba en el río Salí

Lo más popular
Cómo el MPF logró identificar a “El Militar” con el asesinato de Érika Antonella Álvarez
1

Cómo el MPF logró identificar a “El Militar” con el asesinato de Érika Antonella Álvarez

Maquiavelo ha muerto: la definición ética de Javier Milei que sacudió al Foro de Davos
2

"Maquiavelo ha muerto": la definición ética de Javier Milei que sacudió al Foro de Davos

Las nueve definiciones de Jaldo en su regreso: del quebrachito tranqueño al rigor para los menores que delinquen
3

Las nueve definiciones de Jaldo en su regreso: del "quebrachito tranqueño" al "rigor" para los menores que delinquen

Felipe Sosa pasó de integrar el “glorioso” Ejército a ser señalado por narco
4

Felipe Sosa pasó de integrar el “glorioso” Ejército a ser señalado por narco

Nueve puntos clave que revelan cómo fue el crimen de Érika Antonella Álvarez
5

Nueve puntos clave que revelan cómo fue el crimen de Érika Antonella Álvarez

El viejo tuit de Natacha Jaitt sobre Luciano Castro que volvió a sacudir las redes: ¿qué decía?
6

El viejo tuit de Natacha Jaitt sobre Luciano Castro que volvió a sacudir las redes: ¿qué decía?

Más Noticias
El look más audaz de Sofi Martínez en sus vacaciones en Costa Rica

El look más audaz de Sofi Martínez en sus vacaciones en Costa Rica

El viejo tuit de Natacha Jaitt sobre Luciano Castro que volvió a sacudir las redes: ¿qué decía?

El viejo tuit de Natacha Jaitt sobre Luciano Castro que volvió a sacudir las redes: ¿qué decía?

Le colocaron una tobillera electrónica a la abogada e influencer santiagueña acusada de gestos racistas en Brasil

Le colocaron una tobillera electrónica a la abogada e influencer santiagueña acusada de gestos racistas en Brasil

El crimen de Érika Álvarez: secuestran camionetas y escopetas en Yerba Buena

El crimen de Érika Álvarez: secuestran camionetas y escopetas en Yerba Buena

Hay alerta amarilla por tormentas y calor extremo: ¿a qué provincias alcanza?

Hay alerta amarilla por tormentas y calor extremo: ¿a qué provincias alcanza?

Nueve puntos clave que revelan cómo fue el crimen de Érika Antonella Álvarez

Nueve puntos clave que revelan cómo fue el crimen de Érika Antonella Álvarez

Cómo el MPF logró identificar a “El Militar” con el asesinato de Érika Antonella Álvarez

Cómo el MPF logró identificar a “El Militar” con el asesinato de Érika Antonella Álvarez

Felipe Sosa pasó de integrar el “glorioso” Ejército a ser señalado por narco

Felipe Sosa pasó de integrar el “glorioso” Ejército a ser señalado por narco

Comentarios