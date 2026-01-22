Secciones
Seguridad

Gendarmes detectaron anomalías en el piso de un micro y hallaron 200 kilos de hojas de coca en estado natural

El procedimiento fue llevado a cabo, en horas de la madrugada de ayer, en Jujuy.

Gendarmes detectaron anomalías en el piso de un micro y hallaron 200 kilos de hojas de coca en estado natural
Hace 1 Hs

En la madrugada de ayer, gendármenes de la Sección “Tres Cruces” del Escuadrón 21 “La Quiaca” inspeccionó un ómnibus y efectuó el registro del rodado.

Del resultado de la inspección ocular, los funcionarios divisaron irregularidades en los tornillos de una tapa, situada en el sector del piso del ómnibus y percibieron un fuerte olor a hojas de coca, por lo que los gendarmes solicitaron autorización a la Unidad Fiscal Federal de Jujuy para una requisa más exhaustiva.

Seguidamente, los uniformados realizaron el pasaje con el can antinarcóticos de Gendarmería Nacional, el cual reaccionó de manera exaltada cuando olfateó el sector.

Ante estos acontecimientos, y al estar frente a un posible hecho ilícito, los efectivos usaron herramientas para retirar los tornillos que ajustaban la tapa y detectaron un compartimiento donde se escondían diversos paquetes con el vegetal.

El procedimiento culminó con la incautación de 200 kilos de hojas de coca en estado natural como así también dos ciudadanos quedaron supeditados a la causa.

Temas JujuyGendarmería Nacional Argentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Quiénes eran los jóvenes que perdieron la vida en el accidente en auto cerca de Los Ralos

Quiénes eran los jóvenes que perdieron la vida en el accidente en auto cerca de Los Ralos

Estafa millonaria: compraron tres vehículos con cheques sin fondos

Estafa millonaria: compraron tres vehículos con cheques sin fondos

Lo más popular
Cómo el MPF logró identificar a “El Militar” con el asesinato de Érika Antonella Álvarez
1

Cómo el MPF logró identificar a “El Militar” con el asesinato de Érika Antonella Álvarez

Maquiavelo ha muerto: la definición ética de Javier Milei que sacudió al Foro de Davos
2

"Maquiavelo ha muerto": la definición ética de Javier Milei que sacudió al Foro de Davos

Las nueve definiciones de Jaldo en su regreso: del quebrachito tranqueño al rigor para los menores que delinquen
3

Las nueve definiciones de Jaldo en su regreso: del "quebrachito tranqueño" al "rigor" para los menores que delinquen

Felipe Sosa pasó de integrar el “glorioso” Ejército a ser señalado por narco
4

Felipe Sosa pasó de integrar el “glorioso” Ejército a ser señalado por narco

Nueve puntos clave que revelan cómo fue el crimen de Érika Antonella Álvarez
5

Nueve puntos clave que revelan cómo fue el crimen de Érika Antonella Álvarez

El viejo tuit de Natacha Jaitt sobre Luciano Castro que volvió a sacudir las redes: ¿qué decía?
6

El viejo tuit de Natacha Jaitt sobre Luciano Castro que volvió a sacudir las redes: ¿qué decía?

Más Noticias
El look más audaz de Sofi Martínez en sus vacaciones en Costa Rica

El look más audaz de Sofi Martínez en sus vacaciones en Costa Rica

El viejo tuit de Natacha Jaitt sobre Luciano Castro que volvió a sacudir las redes: ¿qué decía?

El viejo tuit de Natacha Jaitt sobre Luciano Castro que volvió a sacudir las redes: ¿qué decía?

Le colocaron una tobillera electrónica a la abogada e influencer santiagueña acusada de gestos racistas en Brasil

Le colocaron una tobillera electrónica a la abogada e influencer santiagueña acusada de gestos racistas en Brasil

El crimen de Érika Álvarez: secuestran camionetas y escopetas en Yerba Buena

El crimen de Érika Álvarez: secuestran camionetas y escopetas en Yerba Buena

Hay alerta amarilla por tormentas y calor extremo: ¿a qué provincias alcanza?

Hay alerta amarilla por tormentas y calor extremo: ¿a qué provincias alcanza?

Nueve puntos clave que revelan cómo fue el crimen de Érika Antonella Álvarez

Nueve puntos clave que revelan cómo fue el crimen de Érika Antonella Álvarez

Cómo el MPF logró identificar a “El Militar” con el asesinato de Érika Antonella Álvarez

Cómo el MPF logró identificar a “El Militar” con el asesinato de Érika Antonella Álvarez

Felipe Sosa pasó de integrar el “glorioso” Ejército a ser señalado por narco

Felipe Sosa pasó de integrar el “glorioso” Ejército a ser señalado por narco

Comentarios